تسريب الامتحان التجريبي لأولى ثانوي.. وأمهات: فيه أسئلة اختياري بإجابتين

ماما

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان التجريبي لمادتي اللغة العربية والأحياء إلكترونيا، ورغم أنه لا سقوط أو نجاح فيه، إلا أن هناك بعض الصفحات تداولت أسئلة الامتحان وإجاباته.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن امتحان اليوم الثلاثاء، للصف الأول الثانوي، تم تداول إجاباته عبر المنصات المختلفة، على الرغم من أنه امتحان تجريبي ولا يستدعى الغش، ولا يوجد عليه أي درجات.

وأضافت الحزاوي، أثناء حديثها لـ"هُن"، أن الهدف من الامتحان أن يقيم الطالب نفسه عمليا، لمعرفة أوجه القصور، لمعالجتها وتصحيح مسار المذاكرة، متسائلة: "أين أولياء أمور هؤلاء الطلاب؟".

أمهات: امتحان العربي السؤال بإجابتين

عن مستوى الامتحان التجريبي، قالت هاجر طارق، ولية أمر: "امتحان العربى السؤال له إجابتين من الاختياري، والأسئلة المقالية محيرة وغير مفهومة"، وشاركتها في الرأي مها أسعد، ولية أمر، معلقة: "امتحان الاحياء فيه سؤال صعب".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري، والخميس 17 ديسمبر الجاري مادتي الرياضيات واللغة الأجنية الثانية، أما يوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، فالطلاب سيمتحنون مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر بمادتي التاريخ والكيمياء.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الإلكتروني التدريبي تجربة للطلاب للتأقلم على أجهزة التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وأضاف "شوقي" أنه لا يوجد درجات ولا داعي للخوف، لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد، وإنما تدريب فقط، لذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل)، وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساء"، مشيرا إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية، تأتي من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.