القلق قد يسبب التهاب الجلد العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشار المعهد الألماني لطب الأمراض الجلدية والحساسية إلى أن الأشخاص، الذين يعانون من التهاب الجلد العصبي قد تظهر عليهم نوبات المرض بسبب بعض المشاعر التي تنتابهم مثل القلق والترقب.

وأوضح خبراء المعهد أن كل الضغوط السلبية، مثل الخوف من الامتحانات، لها نفس التأثير الضار على البشرة، لذا لا بد للمصابين بالتهاب الجلد العصبي من الابتعاد عن هذه التأثيرات المسببة لنوبات الأكزيما، والاعتماد على تقنيات الاسترخاء والراحة لتهدئة المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأطعمة ومستحضرات التجميل، التي قد تتسبب في تهيج البشرة أيضا، وهو ما يجب التخلي عنها تماما.