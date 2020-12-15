"سالي" تطلب الطلاق: جوزي مربوط.. بقالي 7 سنين عذراء

علاقات و مجتمع

تعرفت "سالي" البالغة من العمر حينها 19 عاما إلى زوجها الحالي، تمت الخطبة بعد شهرين فقط من التعارف، وكان العرسان على عجلة من أمرهما لإتمام الزفاف في أسرع وقت، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه جعل سالي تطلب الطلاق.

تروي سالي تفاصيل ما حدث في تصريحات لـ"هن"، "في يوم الدخلة روحنا البيت وكنا فرحانين جدا ومستنيين اللحظة دي من وقت ما اتعرفنا"، ولكن زوجها بمجرد أن يبدأ معها العلاقة يرتعش جسمه وينتفض ويتعرق ويدخل في حالة غريبة، "ساعتها قلتله مش مشكلة نخليها بكرة وقلت ده كسوف أول مرة".

وكانت "سالي" حينها شابة صغيرة لا تعرف كيف تتعامل مع زوجها فانتظرت معه، وليلة والأخرى فكانت المشكلة تزداد ولا تقل، فعرضت عليه الذهاب إلى طبيب فكانت المفاجأة التي أسكتتها تماما، "مربوط وصعب يتفك"، كان هذا حديث الشيخ، تقول سالي، "وعيب في بلدنا الست تطلق عشان حاجة زي دي فقلت أصبر لحد ما ألاقي سبب تاني أطلق عشانه".

ظلت سالي منتظرة حتى وصل عمرها 26 عاما، وحلم إنجاب الأطفال لا يذهب عنها، ويراودها كل حين، تقول سالي، "كان نفسي أخلف ومش عارفة أعمل إيه ولا عارفة أطلق عشان أنا من الصعيد وعيب وميصحش البنت تتكلم في كده".

ما جعل الكيل يفيض هو مداومة زوج سالي على ضربها وإخبار الجميع أن العيب منها هي، "كل ما يشوف حد يقوله العيب فيا اني مبخلفش وبصراحة تعبت ونفسي أبقى أم وهو اللي عنده مشكلة وبيجيبها فيا قدام الناس عشان شكله".

وتقول الفتاة العشرينية، "أنا لسه عذراء جوزي ملمسنيش وممكن أثبت ده، وكمان بيضربني ويزعقلي ويشتمني ويطردني من البيت خلاص مبقتش قادرة أستحمل العيشة معاه عايزة أطلق".