"لونه أصفر أو بني".. أعراض وأسباب فطريات الأظافر

صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات تغير لون الأظافر بسبب الفطريات، التي عادة ما تصيب أظفار اليد، ولكنها أكثر شيوعًا في أظفار إصبع القدم، ما يسبب كسرها وبطء نموها. ويرصد "هن" أبرز أسباب وأعراض فطريات الأظافر وفقًا لموقع mayo clinic. أعراض فطريات الأظافر: قد تكون مصابًا بفطريات الأظفار إذا كان لديك ظفر أو أكثر كالتالي: سميكًا تغير لونه للأبيض ويميل للأصفر البني. هشًّا، أو مفتتًا، أو خشنًا. شكله مشوّه. لونه داكن، بسبب تراكم الفتات تحت الظفر. رائحته كريهة قليلًا. أسباب فطريات الأظافر الفطريات الجلدية. الخميرة والعفن أيضًا يتسببان في الإصابة بالتهابات الأظافر. تقدم عمر الأظافر، يمكن أن تصبح هشة وجافة. الشقوق الموجودة في الأظافر ، مما تتسبب في دخول الفطريات هبوط الدورة الدموية في القدم وضعف جهاز المناعة قد تلعب دورًا أيضًا. عوامل الخطر بالفطريات قد تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بفطريات الأظافر ما يلي: بطء نمو الأظافر التعرق بغزارة الإصابة بسعفة القدم الإصابة بداء السكري. مشكلات بالدورة الدموية. ضعف الجهاز المناعي. الوقاية من فطريات الأظافر يمكن الوقاية من الإصابة بفطريات الأظافر من خلال بعض النصائح اليومية، وهي كالتالي: اغسل يديك وقدميك بانتظام. اغسل يديك بعد لمس الظفر المصاب. رطب أظافرك بعد غسلها. قص أظافرك بطريقة مستوية ونعّم الأطراف باستخدام مبرد، وقم ببرد المناطق السمكية. طهّر مقصات أظافرك بعد كل استخدام. ارتدِ جوارب تمتص العرق أو بدل جواربك خلال اليوم. اختر أحذية مصنوعة من مواد منفذة للهواء. تخلص من الأحذية القديمة أو عالجها بمطهرات أو مساحيق مضادة للفطريات. تخلي عن طلاء الأظافر والأظافر الصناعية.

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