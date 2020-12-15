كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - أصبحت التنورة البليسيه من أكثر تصميمات التنورات رواجاً بين المحجبات في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وملاءمتها لمختلف الإطلالات اليومية، سواء الإطلالات النهارية والمسائية أو الإطلالات الرسمية.

وفي هذا الألبوم، ستعرفين كيف تنسقين التنورة البليسيه مع الحجاب في الشتاء، من وحي مدونات الموضة.



طريقة تنسيق التنورة البليسيه مع الحجاب على طريقة دلال الدوب

دلال الدوب





في إطلالة رسمية أنيقة، نسقت مدونة الموضة دلال الدوب التنورة البليسيه في الشتاء بشكل أنيق وفخم، حيث اعتمدتها مع بليزر طويل باللون الجملي، مع بلوفر صوف ذي رقبة عالية باللون الأخضر.

ونسقت دلال الدوب مع هذه الإطلالة، حقيبة يد من الجلد باللون الجملي، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة مُصمم من الجلد الأسود، إضافة إلى إيشارب باللون الأبيض.

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تنسيق التنورة البليسيه بدرجات ألوان الباستيل من وحي لينا أسعد

لينا أسعد



في إطلالة ناعمة وأنيقة، نسقت مدونة الموضة لينا أسعد التنورة البليسيه مع إطلالة نهارية شتوية بدرجات ألوان الباستيل، حيث ارتدت لينا تنورة بليسيه قصيرة باللون الأوف وايت، مع بلوفر أوفر سايز باللون البيج وإيشارب طويل باللون السيمون.

ونسقت لينا أسعد مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة عالية من الشمواه باللون البني الفاتح، مع حقيبة كتف من الجلد بنفس لون الحذاء.

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تنسيق التنورة البليسيه في الشتاء من وحي ميلاني الترك

ميلاني الترك



اعتمدت مدونة الموضة ميلاني الترك التنورة البليسيه في الشتاء بشكل أنيق وجذاب، حيث نسقتها مع بليزر قصير باللون العنابي صُمم من الصوف، مع حزام من الجلد الأسود، وبلوفر برقبة عالية باللون الأوف وايت.

ونسقت ميلاني مع إطلالتها الأنيقة، حذاء بوت ذا رقبة عالية من الجلد الأسود، مع إيشارب مُطبع بالورود اعتمدته بلفة الحجاب التركي، وإضافة نظارة شمسية أنيقة.

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تنسيق التنورة البليسيه مع البليزر الفورمال من سمر البرشا

سمر الترك





لإطلالة أكثر فخامة وأناقة بالتنورة البليسيه في فصل الشتاء، اعتمدت مدونة الموضة سمر البرشا التنورة البليسيه البيضاء، مع بليزر أسود طويل وبلوزة سوداء أنيقة مُصممة من الساتان.

ونسقت سمر مع إطلالتها الأنيقة إيشارباً باللون البيج الفاتح، مع حقيبة يد صغيرة بنفس لون الإيشارب، وحذاء مفتوحاً ذا كعب عالٍ باللون الأزرق الفاتح بدرجات الباستيل.