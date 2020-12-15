كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد العبايات الداكنة خاصة في فصل الشتاء، نظراً لأناقة الأقمشة الشتوية التي يتم تصميمها بالألوان الداكنة، وملاءمتها لأجواء الشتاء وإطلالته النهارية والمسائية.

وإذا كنتِ تُفضلين اعتماد العباية الداكنة في فصل الشتاء، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل موديلات عبايات داكنة لإطلالة أكثر أناقة في الشتاء، من وحي مدونات الموضة.

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عباية داكنة باللون البني مع الأسود من نوف التميمي

نوف التميمي





في إطلالة شتوية أنيقة، تناسب الخروجات النهارية أو المسائية على حد سواء، اختارت مدونة الموضة نوف التميمي اعتماد عباية داكنة تجمع بين اللونين البني والأسود، بشكل أنيق في تصميم مميز وجذاب.

ونسقت التميمي مع هذه الإطلالة، حقيبة كتف من الجلد الأسود، مع حذاء ذي كعب عالٍ بنفس اللون، فيما اعتمدت معها إيشارباً طويلاً من الشيفون يجمع بين اللونين الأسود والبني بنفس درجات ألوان العباية.

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عباية داكنة بتصميم مقلم من هلا الحارثي

هلا الحارثي





لإطلالة مسائية أنيقة، يُمكنك اعتماد عباية داكنة تجمع بين اللونين الأزرق واللبني على طريقة مدونة الموضة هلا الحارثي، وهي عباية من قماش الشمواه بتصميم مقلم على شكل مستطيلات متداخلة كبيرة الحجم.

ونسقت الحارثي مع إطلالتها الشتوية الأنيقة، إيشارباً من الشيفون باللون الأزرق الداكن بنفس درجة لون العباية، مع حذاء جلد ذي كعب عالٍ باللون السيمون الباستيل.

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عباية من الجلد والشمواه من خولة المراغي

خولة المراغي





في إطلالة شتوية أنيقة بالعباية الداكنة، نسقت مدونة الموضة خولة المراغي عباية مفتوحة أنيقة مُصممة باللون الكحلي مُصممة من قماش الشمواه مع الجلد البني، الذي تم استخدامه في تصميم أساور أكمام العباية والجيوب الأمامية الكبيرة، وياقة العباية العريضة.

ونسقت خولة المراغي مع هذه الإطلالة، فستاناً طويلاً باللون الكحلي الداكن، مع إيشارب بنفس اللون، إضافة إلى حذاء مفتوح باللون الجملي، وحقيبة يد صغيرة من الجلد الكحلي بتطريزات باللون البني.