الامارات | حاكم الشارقة يفتتح "مدرج خورفكان" ويدشن "الشلال" ويشهد الملحمة السينمائية التاريخية "خورفكان"

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يفتتح "مدرج خورفكان" ويدشن "الشلال" ويشهد الملحمة السينمائية التاريخية "خورفكان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر اليوم " الاثنين " وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة " مدرج خورفكان " التحفة المعمارية الفنية والمشروع التطويري الأحدث القابع في قلب جبل السَيْده المطل على شاطئ خورفكان، المصمم على الطراز الروماني التاريخي ممزوج بعبق العمارة الإسلامية الغنية بعناصرها وتفاصيلها، كما دشن سموه معلم الشلال السياحي، وشهد العرض الأول من الملحمة السينمائية التاريخية "خورفكان" .

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح مدرج خورفكان وتابع سموه والحضور بعد عزف السلام الوطني استعراضات عسكرية مشتركة قدمها منتسبو أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان.

تجول بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المدرج متفقداً مرافقه وخدماته، ومستمعاً لشرح مفصل حول تفاصيله ومحتوياته من المهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، كما تابع سموه فيلماً تسجيليا عن مراحل إنشاء وبناء مدرج خورفكان.

ويجسد مدرج خورفكان إضافة فنية بارزة للمعالم الثقافية في إمارة الشارقة، إذ جاء بناء المدرج الذي يعد أكبر المشاريع التطويرية في المدينة، على سفح جبل السَيْده مواجها لشاطئ مدينة خورفكان، ليتيح للزوار رؤية طبيعة المدينة من منظور مدرج نصف دائري، حيث يحمل المدرج في بنائه الطابع الروماني، ويتمتع بواجهات حجرية تتضمن 234 قوساً و295 عاموداً تضفي على المدرج أبعاداً هندسية إسلامية وعمقاً تاريخياً بشكل معاصر.

ويمتاز المدرج الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت 190 ألف قدم مربع، بمواكبته لأحدث الأنظمة التكنولوجية في الإضاءة والصوتيات، ويتفرد بتصميمه الذي يستوعب 3600 متفرج، واشتماله على نظام تبريد يضمن كفاءة وإمكانية استخدامه طوال العام من قبل الزوار، وإقامة فعاليات متنوعة لأهالي المنطقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

ويرتبط المدرج ببهو مميز وخدمات مرافقة بمساحة إجمالية تقدر بـ 75000 قدم مربع، وتم تزويد البهو بعدد 6 مصاعد رئيسية، مقسمة على مدخلين بواقع 3 مصاعد لكل مدخل، لخدمة الزوار وتسهيل تنقلهم بين جنبات وأروقة المدرج، كما تتمتع بجاهزيتها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن وصولهم إلى أجزاء كبيره من المدرج.

وترتبط بالمدرج ساحات خارجية صممت بطابع معماري متفرد وزخارف جميلة تضفي الحياة على البيئة المتصلة بالمدرج، تتيح لمستخدميها قضاء أوقات مميزة في جميع الفعاليات.

كما تم توفير عدد مناسب من مواقف السيارات بجوار المدرج، تم تصميمها بشكل يُسهل عملية الدخول للزوار، كما تم توفير منطقة صعود ونزول الزوار والبضائع والأدوات وأي مستلزمات قريبة من المداخل الرئيسية مُحاطة بعدد من مقاعد الانتظار.

كما قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتدشين الشلال المبنى الخرساني الذي تم بناؤه من الطبيعة الصخرية للمدينة ليطل على كورنيش خورفكان ويضاف إلى سلسلة المشاريع السياحيّة والتنموية في المدينة.

ويشكّل "الشلال" واحدا من أبرز الإضافات السياحيّة والترفيهية للمشهد السياحي في خورفكان خاصة، وإمارة الشارقة عموماً، إذ تم إنشاؤه بطول 45 متراً وعرض 11 مترا، ويقع على ارتفاع 43 متراً عن مستوى سطح البحر، يتكون من عدد من النوافذ التي يمكن من خلالها رؤية مياه الشلال المنحدرة من قمة الكهف المقام أعلاه إلى أسفل الجبل، ويمنح رؤية بانورامية لشاطئ خورفكان، ويحتوي مبنى الكهف على مطعم ومقهى يتسع لأكثر من 80 زائراً، وجلسات خارجية تتسع لأكثر من 30 زائراً وغرفة خدمات، ومرافق أخرى لخدمة الزوار.

وتم تزويد "الشلال" بأحدث التقنيات التي يمكن استخدامها للأغراض السياحية أو المهنية، كما تم تجهيزه لعقد الاجتماعات أو الجلسات الحوارية وخدمة زوار مدرج خورفكان، إذ تم ربط الشلال بمدرج خورفكان عن طريق مصاعد وممشى يتيح للزوار الاستمتاع بالمزارين معاً.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة بعد افتتاح المشاريع عرض الملحمة التاريخية السينمائية فيلم "خورفكان" الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتروي وقائع بطولة أهل مدينة خورفكان المقتبسة عن المؤلّفْ التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة /مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي/.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أخرجه العالميين الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، حول سلسلة من المواقف التاريخية البطولية التي جسّدها أهل مدينة خورفكان في صدّ الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي "أفونسو دي البوكيرك"، ليروي العمل سيرة المدينة على امتداد 27 عاماً.

وكان سموه قبل انطلاق الفيلم قد تفقد معرضاً فنياً احتوى على صور فوتوغرافية لمراحل إعداد الفيلم والمواقع التي تم تصوير المشاهد فيها، بالإضافة إلى معرض خاص بالأزياء والأدوات المستخدمة في الفيلم.

وتعد المشاريع التطويرية الجديدة في خورفكان الأكبر من نوعها في تاريخ المدينة، وتأتي ضمن سلسلة مشاريع وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتنفيذها لتعزيز واقع الحراك السياحي والثقافي في المدينة، أشرف على تنفيذها هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة "مبادرة".

ورافق الافتتاح عرض مبتكر للطائرات بدون طيار رسمت على سماء خورفكان علم دولة الإمارات العربية المتحدة وصورة صاحب السمو حاكم الشارقة وخطت عبارة /خورفكان تقول شكراً سلطان/، تبعه عرض للألعاب النارية.

حضر افتتاح "مدرج خورفكان" وتدشين "الشلال" وعرض الفيلم السينمائي "خورفكان" كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخة نوّار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون.

كما حضر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية ضيوف الإمارة وجمع غفير من أهالي خورفكان.

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وام/أحمد البوتلي

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