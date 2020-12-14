موديلات فساتين سهرة سوداء موضة 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - حتى وإن امتلأت خزانتك بالعديد من تصميمات أزياء السهرة ، تبقى فساتين سهرة باللون الاسود لها سحر يصعب مقاومته، ولذلك يهتم مصممو الأزياء بإدراج فساتين سهرة سوداء ضمن مجموعاتهم كل موسم.
شاهدي أجمل موديلات فساتين سهرة سوداء 2021 وفقاً لصيحات الموضة الرائجة.
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فساتين سهرة سوداء منفوشة
برزت العديد من تصاميم فساتين سهرة سوداء منفوشة لإطلالة فخمة ومبهرة في السهرات، مثل فستان داني أطرش Dany Atrach وفستان جورج حبيقة Georges Hobeika، وفستان ريم عكرا Reem Acra.
فساتين سهرة سوداء شفاف
تعد صيحة فساتين السهرة بالأقمشة الشفافة من أبرز التوجهات الرائجة في السنوات الأخيرة، والتي تناسب المرأة الجريئة التي تبحث عن إطلالة لافتة للأنظار.
ويأتي المصمم زهير مراد Zuhair Murad في مقدمة مصممين الأزياء الذين قدموا فساتين سهرة شفافة باللون الأسود، حيث يكون الفستان بالكامل بقماش شفاف.
ولم يقتصر الأمر على زهير مراد، بل قدم بعض المصممين الآخرين فساتين سهرة سوداء شفافة في أحدث مجموعاتهم مثل فساتين ايلي صعب Elie Saab وفساتين طوني ورد Tony Ward.
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الفستان الأسود بالقصّة الـHigh Low
تستمر صيحة الفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف High Low لهذا العام أيضاً، وقدم ايلي صعب فستان أنيق وعصري بهذه القصّة المميزة.
الفستان الأسود الضيق
للمرأة التي تملك قوام ممشوق، يمكن أن تختاري فستان أسود ضيق يبرز أنوثتك وانحناءات جسمك مثل فستان طوني ورد بقصّة ذيل السمكة.
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