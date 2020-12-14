شيما الحاج تنشر صور منة فضالي: العقول تصغر حين تنشغل بغيرها

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة شيما الحاج، والتي غيرت اسمها مؤخرًا إلى شيما يونس، مجموعة من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "سكن بنات"، ظهرت في معظمها الفنانة منة فضالي وهي باكية بشدة، بينما هي كانت سعيدة مع أحد الأشخاص، وجميعها من المسلسل.

وعلقت برسالة على الصور، اعتبرها الجمهور ردًا على تجاهل منة فضالي لها خلال التصوير، حيث كتبت: "لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين، أطمح أن تكون أفضل من نفسك سابق، العقول تصغر حين تنشغل بغيرها، وتكبر عندما تنشغل بذاتها".

وتجاهلت شيما الحاج وضع اسم "منة" ضمن فريق عمل المسلسل، ووضعت باقي الأبطال معها في تعليقها على الصور.

وأغلقت شيما التعليقات لتفادي هجوم الجمهور أو دفاعه عن أي طرف فيهما.

أزمة منة فضالي وشيما الحاج

يذكر أنه تشهد كواليس تصوير مسلسل "سكن البنات"، حالة من الاحتقان بين الفنانتين منة فضالي وشيما الحاج، حيث تتجاهل الأولى وجود "شيما" خلال التصوير، بسبب الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن أن منة فضالي، ترفض التواجد في الأماكن التي تتواجد فيها "شيما"، كما أنها تغيبت عن حفل عيد ميلادها الأخير الذي احتفلت به مؤخرًا خلال تصوير العمل.

وتواصل شيما، تصوير مسلسلها الجديد "سكن البنات"، الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات العربية، ولاقى إشادات من الجمهور والنقاد على فكرته الأساسية.

وتجسد خلال أحداث المسلسل الذي يجري تصويره حاليًا، دور صاحبة مصنع، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها.