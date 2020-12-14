أمريكية تسجل رقما جديدا في جينيس.. صاحبة أكبر شعر "كنيش"

لايف ستايل

سجّلت شابة أمريكية من أصل إفريقي، رقمًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأكبر شعر "كنيش" بطول 1.48 متر.

وتقول الفتاة الأمريكية "سيمون ويليامز"، إن شعرها كان ينمو بصورة طبيعية حتى التسع أعوام الأخيرة الماضية، لكنها قررت عدم تقصيره كوسيلة لتوفير المال، بسبب زيارتها المستمرة لصالونات تصفيف الشعر، حسب موقع odditycentral.

لم تتخيل "سيمون" أن نمو شعرها بصورة هائلة، سيجعلها من أصحاب الأرقام القياسية في موسوعة "جينيس" العالمية، إذ أنها لا تزال لا تصدق أن اسمها تم إدراجه داخل الموسوعة.

تأتي الفتاة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية، في تحطيم الرقم القياسي بعد الفتاة الإفريقية "إيفن"، والتي احتفظت باللقب بعدما سجّلت رقمًا قياسيًا بشعرها بطول 1.32 متر.

وأضافت "سيمون"، أنها كانت تهتم بفرد شعرها وإحداث الكثير من التسريحات حتى دراستها بالمرحلة الإعدادية، لكنها قررت الاحتفاظ بطبيعته منذ عند إتمام عامها الـ23، لإنفاق المال الذي تنفقه على صالونات التجميل للادخار كي تنتقل لمنزل جديد وتستقل به.

اعتادت الفتاة الأمريكية، على نشر صور لشعرها والتباهي به عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما أكسبها شهرة واسعة، وتلقي الكثير من تعليقات متابعيها، معبرين عن إعجابهم الشديد بشكل شعرها الضخم.

ويتابع الفتاة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" خلال الفترة الحالية، أكثر من ألف متابع، بعدما كان لا يتجاوز عددهم الـ200 شخص فقط.

وأوضحت "سيمون" صاحبة الرقم القياسي الجديد، أن حجم شعرها يمنحها ثقة كبيرة وشعور بالحرية الكاملة وسط المجتمع، ولا تزال تحتفظ بشكل شعرها بكل فخر، لافتة إلى أنها لا ترغب في تغطيته أو إخفاؤه بأي شكل، فضلا عن التعليقات الإيجابية التي تتلقاها من متابعيها، والتي تزيد من إحساسها بالثقة.