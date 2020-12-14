سلمي الشيمي بعباءة سوداء في أحدث ظهور: لما تشتغل اللي بتحبه (صورة)

لايف ستايل

روّجت عارضة الأزياء صاحبة الفوتوسيشن الشهير أمام الأهرامات، لنفسها وعملها بطريقة مبتكرة، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "سلمى" مرتدية عباءة سوداء في فضي، على طقم من اللون الأسود المطرز، ووضعت على رأسها سلسلة بـ"برق" فضي، مع "صابو" من اللون الأسود له كعب عالي.

وكتبت في تعليقها على الصورة لتروج لعملها كعارضة أزياء، "لما تشتغل الحاجة الي بتحبها بيكون ده الناتج، صباحكم ملكي"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وكان من بين التعليقات، "طبعا ملكة"، و"لا عيب والله مينفعش تطلعي بالعباية"، و"هو في ايه فين الشغل في كدة يعني بطلي ومتسمعيش كلام اللي بيطبل"، و"تقصدي ايه يعني".

سلمى الشيمي تثير الجدل

يذكر أن الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.