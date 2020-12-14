أخرج أحشائها واعترف بجريمته.. تفاصيل مقتل فتاة عايرت زوجها بضعفه

علاقات و مجتمع

داخل البيوت المغلقة للحياة الزوجية توجد الكثير من المشكلات، بداية من العنف الأسري والمشكلات العادية على الأزمات المالية وصولا لما يحدث بين الزوجين في غرفة النوم، وهو ما حدث في مدينة قويسنا بالمنوفية، حيث نظرت محكمة جنايات شبين الكوم، قضية اعتداء رجل على زوجته بالذبح وقررت تأجيلها لجلسة الأربعاء المقبل، للمرافعات.

بداية القصة

تزوج الرجل العجوز الستيني، فتاة شابة في العشرينيات من عمرها، بعد وفاة زوجته وأم بناته الثلاثة، ولكن الزواج لم يدم أكثر من 8 أيام، بعدها قرر الزوج التخلص من فتاته الجديدة قتلا.

عانى الزوج من الوحدة بعد وفاة زوجته بعد صراع مع المرض، وانشغلت عنه بناته فقرر أن يتزوج من فتاة حسنة الخلق من محافظة الدقهلية، وتم الفرح دون احتفال كبير بحضور الأهل والأصدقاء، ودخل بها الزوج في مارس من العام الماضي.

سبب الجريمة

في إحدى المرات مازحت الفتاة زوجها، وعايرته بضعفه معها خلال العلاقة، فسكت عن ذلك وأعد خطته لقتلها، وأقنعها بضرورة إقامة علاقة زوجية جديدة.

وبالفعل قتلها زوجها وذبحها وأخرج أحشائها من بطنها، وتركها دون ملابس، ووقعت تلك الحادثة في اليوم الثامن من الزواج.

رد فعل الزوج

بعدما قتلها غطى جثتها، وخرج الزوج إلى جيرانه وأخبرهم أنه قتل زوجته بعدما عايرته، واعترف أمام تحقيقات النيابة بالقتل، واعترف بعد ذلك 3 مرات بقتل زوجته، كما أخبر أبنائه الثلاثة والجيران وكل من مرة بالبيت في هذا التوقيت بأنه قتل زوجته بالفعل.

حالة الزوج النفسية

خلصت لجنة من أساتذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أنه المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالي ولا وقت الواقعة أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي وعقلي يفقده أو ينقصه الإدارك والاختيار، مؤكدة سلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، ما يجعله مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.