"العشق الممنوع".. شاب يصنع دمية تشبه مطربته المفضلة

لايف ستايل

كشفت مغنية بريطانية عن مواجهتها لواقعة غريبة من قبل أحد المعجبين بها، بعد أن قام بصناعة دمية جنسية تشبهها، ومارس معها العلاقة الحميمية أيضًا.

وقالت المغنية، إنها فوجئت بإرسال أحد المتابعين لها صورًا لدمية كاملة التفاصيل تحمل ملامحها وتسريحة شعرها أيضًا، كما أوضح الرجل لها أنه قام بصناعتها لرغبته في ممارسة العلاقة الحميمية معها، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وجاءت دهشة المغنية، بسبب دفع الرجل لأموال ومبالغ طائلة كي يحصل على دمية جنسية تشبهها تمامًا، موضحة أنها تتلقى الكثير من الطلبات الغريبة والمثيرة للاشمئزاز من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أحد المتابعين تجاوز الأمر كثيرًا بعدما صنع دمية جنسية طبق الأصل منها، تحمل ملامحا وأسلوب مكياجها وتسريحة شعرها المميزة، وهو ما جعلها تشعر بالرعب الشديد من قبل هوس أحد المتابعين.

وقالت المطربة: "أخبرني الرجل المهووس بأنه صمم دمية تشبهني تمامًا بسبب حبه الشديد لي، واشترى لها ملابس خاصة وباهظة الثمن، ما جعلني أشعر بحالة من الاشمئزاز ومرض جسدي لعدة أيام، بعدما شعرت بانتهاك حقي بطريقة مقززة".

وتابعت: "حظرت هذا الرجل المختل على الفور، وهذا هو ردي الوحيد، لأنني لا أرغب في التحدث معه.

ويتابع الفتاة أكثر من 137 ألف متابع عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتتلقى الآلاف من الرسائل من قبل متابعيها بشكل يومي.

ومن أغرب الرسائل أيضًا التي تلقتها المغنية البريطانية، عندما أخبرها أحد المتابعين بأنه سيخطفها كي يتزوج منها، ويعيشا معًا حياة هادئة داخل منزله.