إطلالات اليوم: هبة مجدي بفستان أخضر.. ومريهان حسين كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا باللون البينك، مزينا بالورود باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- مريهان حسين:

تألقت الفنانة مريهان حسين، إذا ارتدت بدي باللون الأبيض مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وأختارت أن تترك شعرها منسدلا، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- رضوى الشربيني:

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بتيشرت باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها جاكيت باللون الزيتي وبنطلون جلد وحذاء أسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- يارا:

طلت المطربة اللبنانية يارا بتيشرت باللون الرصاصي وبنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وساعة يد، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي فستانا طويلا باللون الأخضر، مزود بأكمام، ومجموعة أزرار عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا للخلف، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".