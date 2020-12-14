أخطاء نرتكبها في زمن كورونا: تجنب 3 عادات لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم ارتداء الكمامة في المنزل إذا أصيب أحد أفراد الأسرة

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو عدم ارتداء الكمامة في المنزل إذا أصيب أحد أفراد الأسرة.

لماذا يشكل خطرا؟

إذا لم ترتدي الكمامة، قد تصاب بعدوى كورونا عبر الرذاذ المتطاير من المريض.

كيف نحمي أنفسنا؟

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بكورونا، فعليكم جميعا ارتداء الكمامة في المنزل لمنع انتقال العدوى.

تناول أدوية البرد إذا كنت مريضا

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو تناول أدوية البرد إذا كنت مصاب بكورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

كنت مريضا بكورونا وتعالج منزليا، وتناولت أدوية البرد، فستتعرض لسرعة ضربات القلب وضيق التنفس.

كيف نحمي أنفسنا؟

إذا كنت مريضا اعزل نفسك والتزم بالطعام الصحي والأدوية التي حددها لك الطبيب فقط.

احذر هذه العادة قبل تناول الطعام

العديد منا يتجاهل مخاطر عادة عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام.

لماذا يشكل خطرا؟

يمكن لفيروس كورونا أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر عن طريق اليدين، وبالتالي أنت مهدد بالتقاط العدوى

كيف نحمي أنفسنا؟

يجب عليك غسل اليدين قبل الأكل وبعده بالماء والصابون لطرد أي فيروس يمكن أن ينتقل إليك.