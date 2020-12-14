أبرز وأجمل عطور 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - تنقلك أفضل العطور النسائية الى مكان آخر تماماً عند استخدامها، فهي تحسن من حالتك المزاجية، تعود بك الى أهم الذكريات والأشخاص الذين مروا في حياتك، والأهم أنها تعزز من جمال وأناقة إطلالتك. وهذه الصفات كلها تنطبق على أجدد العطور التي صدرت مؤخراً. فسواء كنت تميلين الى رائحة الفانيليا أو الحمضيات أو العود أو الروائح الحارة والمكثفة، فبالتأكيد ستجدين رائحتك المفضلة ضمن أبرز عطور 2021 التي نعرفك إليها في هذا المقال.



Versace Dylan Turquoise Eau De Toilette

Versace Dylan Turquoise Eau De Toilette



إنه عطر حسيّ مغرٍ صدر حديثاً من دار فيرساتشي Versace، يمزج بين نغمات منعشة ومركزة في الوقت نفسه، في مقدمها: اليوسفي، الليمون، الياسمين والمسك. رائحة هذا العطر الرائعة ستأسرك من الاستخدام الأول، وهي تدوم لساعات طويلة.

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Aerin Ambrette De Noir

Aerin Ambrette De Noir



إن هذا العطر الجديد الموضوع في زجاجة فائقة الأناقة، يتميز برائحته الفخمة للغاية التي ينبعث منها عبق طيب يأسر القلوب، وذلك بفضل مكوناته الغنية المركزة، مثل الفانيليا والتونكا وخشب الأرز. فهو عطر دافئ ومغر ومثالي لأشهر الشتاء الباردة.

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Byredo Travx Eau De Parfum

Byredo Travx Eau De Parfum



هذا العطر إصدار محدود تم تصميمه بالتعاون مع المغني ترافيس سكوت، ومن المتوقع أن يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين في عام 2021. مكونات هذا العطر لا تزال تشكل لغزاً بالنسبة الى عشاق العطور، فهي مستوحاة من المجرة وجميع الأشياء الكونية.

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Narciso Rodriguez Pure Musc Eau De Parfum Absolue

Narciso Rodriguez Pure Musc Eau De Parfum Absolue



إنه عطر شرقي – زهري، تم إصداره حديثاً، وهو يمزج بين مجموعة من النغمات المميزة التي تدوم رائحتها طويلاً لتوفر لك رائحة تأسر القلوب، وهي الياسمين واليلانغ يلانغ والمسك وخشب الأرز.

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Gucci The Eyes Of The Tiger Eau De Parfum

Gucci The Eyes Of The Tiger Eau De Parfum



رائحة هذا العطر مستوحاة من عيون النمر، للنساء والرجال، وهو يرتكز بشكل أساسي على نغمات الفانيليا والتونكا، اللذين يرمزان الى الخطر والحساسية، وهما العنصران المتباينان لجوهر النمر. إنه عطر آخاذ يستحق التجربة.

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Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum

Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum



يمزج هذا العطر الجديد بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الفانيليا والباتشولي وخشب الأرز والصندل، وهو سيكون من أبرز عطور 2021، نظراً الى رائحته المميزة والجذابة التي توفر لك رائحة في غاية الجمال والأنوثة.

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