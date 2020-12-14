65 ألف جنيه.. سعر "حقيبة وحزام" مي عمر في أحدث إطلالة

لايف ستايل

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة "كاجوال".

وارتدت "مي" بنطلون بني فاتح ذو حزام عريض يحمل حرف V، وتيشيرت أسود، و"بوت أسود"، وحملت حقيبة يد سوداء.

وجاءت الحقيبة والحزام الجلدي التي ظهرت بهما من تصميم ماركة الأزياء العالمية valentino، ووجهت "مي" الشكر إليها من خلال الصورة.

سعر حقيبة مي عمر

ويبلغ سعر حقيبة الفنانة والتي ظرهت بها مؤخرًا، أكثر من 2600 يورو، أي ما يعادل حوالي 50 ألف جنيهًا مصريًا.

سعر حزام مي عمر

فيما يصل سعر الحزام الجلدي، إلى 820 يورو، وهو ما يعادل أكثر من 15 ألف جنيه مصري.

مي انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، و‏أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه خارج موسم رمضان.

وكانت نشرت مي عمر عبر "إنستجرام" أكتوبر الماضي صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وعلقت قائلة: "وحشتوني جدا بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد (لؤلؤ)، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير، الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجات.. انتظروا لؤلؤ".

كما خضعت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

وجاءت الصور التي نشرتها "مي" توضح أنها تقوم بدور مصرية حيث تقف في استوديو أمام ميكرفون.

ويعد العمل أولى بطولات مي عمر المطلقة، بعد عدد من المسلسلات الناجحة آخرها "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان الماضي والذي حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة ونال إشادات عديدة من الجمهور.