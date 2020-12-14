طبيب يحسم الجدل حول المخاوف من الآثار الجانبية للقاح الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

منذ الإعلان عن استقبال الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، قادمًا من دولة الإمارات، حيث تقدر الشحنة بـ50 ألف جرعة، سارع البعض بالتشكيك في فعاليته وإثارة المخاوف من تأثيره على المدى البعيد وتسببه في الإضرار بصحة من يتناوله.

اللقاح الذي يستعد المصريون للاستفادة منه على أن تكون الأولوية في استخدامه للعاملين بالمستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، أعلنت أيضًا أنه حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية ودولة الإمارات التي حصلت على موافقة نهائية.

وحول التحذيرات من الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، خلال إفادة صحفية، إن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية.

وفي هذا الصدد نفى الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ما يشاع حول اللقاح بأنه يتسبب في أضرار على المدى البعيد، وأن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف الحداد لـ"الخليج 365" أن اللقاح الصيني مُصنّع بنفس الطريقة التي تمت بها صناعة التطعيمات الأخرى، حيث إنه لقاح معطل يحتوي على الفيروس لكنه نما في المختبر ثم قُتل، مثله مثل لقاحات الأنفلونزا والالتهاب الكبدي والرئوي، والتي لم يكن لها أي آثار أو أضرار على المدى البعيد، بل إن بعضها تسبب في القضاء على المرض، مشيرًا إلى قرب انتهاء مرض شلل الأطفال بالعالم بسبب اللقاحات.

وتابع أن اللقاح الصيني مرّت عليه فترة أبحاث واختبارات، وتم تجربته على فئات مختلفة من الأشخاص لمدة ستة أشهر، ولم يثبت تعرض أي من المشاركين في التجارب في كافة الدول، ومنها مصر والإمارات أي آثار جانبية وهو ما يؤكد أمان اللقاح بالكامل.

ولفت إلى أن ما يثار حول اللقاح من الطبيعي أن يحدث خاصة وأنه جديد وجاء في ظل ظروف جائحة، لكنه حصل على الموافقة الطارئة ما يثبت أنه فعال، وإذا كانت له أي آثار جانبية ستكون مثلها مثل باقي التطعيمات نادرًا ما تحدث بصورة بسيطة ومنها ارتفاع درجة الحرارة والتورم وتكسير العظام.

وشدد الحداد على أن أي آثار جانبية على المدى البعيد تحتاج إلى دراسات وأبحاث بشكل أكبر، لكن تركيبة اللقاح وطريقة تصنيعه آمنة، ولذلك حصل على ترخيص الطوارئ على أن يتم متابعة الذين حصلوا على اللقاح لمدة عام بعدها يتم إجازته كلقاح دائم.