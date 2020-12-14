تصريحات محمد حسين يعقوب المعادية للمرأة: "نسوان فالصو.. وشرابك البيج مغري"

علاقات و مجتمع

"حابب زوجتي بيضة زي الشيخ محمد حسين يعقوب"، جزء من منشور ساخر، يتحدث خلاله شاب، عن رغبته في الزواج من فتاة ملامحها تشبه الداعية السلفي، ولم تمر دقائق قليلة، حتى تصدر "البوست" مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح يعقوب "تريند" على السوشيال ميديا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور الساخر بتعليقات كوميدية، تجاه الداعية المعروف بتصريحاته المعادية للمرأة، الذي دائمًا ما يقلل من شأنها وقيمتها، رغم أنه يشتهر أيضًا بزيجاته المتعددة، التي وصلت إلى 30 زيجة.

يرصد "هن" في السطور التالية أبرز تصريحات محمد حسين يعقوب التي قللت شأن للمرأة:

- لا يصلح شرعًا ولا عرفًا ولا فطرة أن تعيش المرأة دون رجل، فوظيفة الرجل القوامة على المرأة وتربية الولد.

- المرأة خلقت لإمتاع الرجل فهو سيدها.

- ومن تصريحاته المثيرة عن التحرش: "منتقبة وتبقى لابسة أسود وتشتكي، لأن كحل عينك باين، وده يطمع فيكي، وشرابك بيج وجلبابك قصير وشنطتك ذهبي فيها أحمر ومش لابسة جونتي، كل ده يطمع فيكي".

- اوعى تفكر إن النسوان اللي في الدنيا دول نسوان، دول فالصو، بجد أصل أنت ما تعرفش، أقلك لو تعرف الجمال والحلاوة الحقيقية، ما كنتش تبصلهم، الجمال الحقيقي في الحور العين.

- أمي كانت تعطيني العصا وتقول أدب أختك، إذا وقفت في الشباك.

- الأم غلبانة لا تعمل شيئا في وجود الأب.

محمد حسين يعقوب

كانت مصادر كشفت أن الداعية محمد حسين يعقوب، صاحب الـ64 عامًا، تزوج منذ شهور قليلة بفتاة عشرينية جديدة، لتضاف إلى سجل زيجاته المتعددة، لافتا إلى أنه طلق الزوجة الرابعة التي كانت على ذمته من أجل تلك الفتاة، وهو ما اعتاد عليه في زيجاته الكثيرة التي وصلت إلى رقم قد يتخطى الـ30.