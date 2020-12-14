مكياجك وتسريحة شعرك في حفل نهاية العام من هبة نور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - تتعدد اختيارات الفنانة السورية هبة نور بالنسبة الى أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تعتمدها، حيث تواكب فيها صيحات الموضة بما يتناسب مع ملامحها الشرقية الجذابة، ويتناغم مع لون بشرتها. وقد اخترنا من حسابها في إنستقرام مجموعة صور لتسريحات شعرها ومكياجها، لتستوحي منها أجمل إطلالة في حفل نهاية العام، ولتكوني متميزة عن الأخريات.



مكياج نيود مع تسريحة الريترو

مكياج نيود مع تسريحة الريترو



يعد المكياج النيود من أكثر أساليب المكياج انتشاراً ورواجاً، كونه يتناغم مع جميع ألوان البشرة دون استثناء، واحرصي على اعتماده مع الأيلاينر الذي يحدد كامل منطقة داخل العين وينتهي مسحوباً قليلاً عند زاوية العين الخارجية. اعتمديه الىى جانب تسريحة الريترو مع الغرة الجانبية العالية، التي تعود الى مرحلة الستينات، والتي تناسب جميع أطوال الشعر. فاستوحي هذه الإطلالة الراقية والجذابة من الفنانة هبة النور.

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مكياج معدني لامع مع تسريحة ذيل الحصان

مكياج معدني لامع مع تسريحة ذيل الحصان



بإمكانك أيضاً أن تستوحي من الفنانة هبة نور مكياج العيون المعدني اللامع باللون البرونزي الجذاب مع الأيلاينر الناعم الممتد على كامل الجفن العلوي والروج البني الفاتح. الى جانب المكياج المعدني، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان الكيرلي مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة، وهكذا تحصلين على إطلالة أنثوية راقية في حفل نهاية العام.

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مكياج سموكي مع تسريحة الكعكة الفوضوية

مكياج سموكي مع تسريحة الكعكة الفوضوية



المكياج السموكي هو من أفضل الخيارات لحفل نهاية العام، اعتمديه بالألوان الترابية الناعمة، واجعلي وجهك مشرقاً من خلال اعتماد البرونزر والهايلايتر. أما الروج فاعتمديه باللون البني. الى جانب المكياج السموكي، اختاري تسريحة الكعكة العالية الفوضوية مع الغرة البوف والخصل الجانبية المنسدلة على جانبي الوجه، على طريقة هبة نور.

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مكياج عيون داكن مع تسريحة الشعر المالس

مكياج عيون داكن مع تسريحة الشعر المالس



ومن بين أساليب المكياج التي بإمكانك اعتمادها في حفل نهاية العام، مكياج العيون الداكن مع الروج الأحمر الجريء بأسلوب هبة نور. وحددي ملامح وجهك باستخدام الهايلايتر والكونتورينغ، الى جانب البلاش البرونزي الواضح على عظمتي الخدين. وإذا كنت من محبات تسريحات الشعر الناعمة والبسيطة، اعتمدي تسريحة الشعر المالس المستقيم مع الفرق النصفي.

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