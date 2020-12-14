3 فنانات يرتدين نفس جامبسوت بليزر آخرهن ياسمين صبري: بـ48 ألف جنيه

لايف ستايل

جامبسوت بليزر أسود اللون، خالِ من النقوش والرسومات، ومزين بزرائر ذهبية وياقة مزدوجة ستان، من توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، تجملت به 3 فنانات عربيات خلال فعاليات فنية مختلفة.

منذ أيام، أطلت الفنانة ياسمين صبري بجامبسوت البليزر خلال حضورها أحد العروض الخاصة لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، الذي عقد منذ أيام في دار الأوبرا المصرية، مع اعتمادها على شعر منسدل ومكياج بسيط.

وعند مشاركة الفنانة لإطلالتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، بما يقارب النصف مليون تسجيل إعجاب وعشرات التعليقات المشيدة بالإطلالة، التي وصفتها بأنها تجمع بين الاحتشام والأناقة، من بينها: "ملكة جمال المهرجان"، و"أحلى واحدة في مصر والوطن العربي"، و"لازم تشتغلي موديل.. أنتي أحلى واحدة بتلبسي في مصر".

وفي إبريل 2019، ارتدت المطربة الشعبية بوسي الفستان نفس جامبسوت البليزر، خلال مشاركتها في برنامج "هيك بنغني" للفنانة اللبنانية مايا دياب.

ومنذ 6 سنوات، لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بالزي نفسه، خلال حضورها حفل Grammy's بلوس أنجلوس، في 2014.

ويبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانات الثلاث 3095 دولارا، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

مهرجان القاهرة السينمائي 2020

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تم نقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.