رنا سماحة وسامر أبوطالب في جلسة تصوير رومانسية: أحدث عروسين بالوسط الفني

لايف ستايل

صور جديدة من جلسة تصوير المطربة رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب، أحدث عروسان في الوسط الفني، نشرها المصور أحمد راغب، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عقب أيام قليلة من زفافهما.

وظهرت العروس بفستان زفاف ملكي بلون "الشامبين"، تميز بأنه "منفوش" وفضفاض وبذيل طويل، ومزين بنقوش فضية لامعة تكسوه، مع مكياج سموكي وشعر غير منسدل، وتاج ملكي كبير الحجم مع طرحة زفاف طويلة.

وأطل العريس ببدلة سوداء "مودرن"، مع الاعتماد على رابطة عنق قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيله للعروس، في لقطات رومانسية تجمعهما.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "رنا ملكة جمال"، و"أحلى عروسين في الدنيا"، و"لايقين على بعض جدا".

وظهرت رنا سماحة، منذ أيام، بأكثر من فستان احتفالا بالحنة، أحدها أبيض وطرحة بيضاء تشير لكونها العروسة، ورقصت على نغمات عدد من الأغاني.

وفي "استوري"، نشرت فيديو لها وهي ترقص مع صديقاتها بفستان فضي قصير، ووسط الاحتفال حضر العريس إلى الحنة، واحتضن عروسته رنا سماحة، وسط تأثر الجميع ودموع العروسة.

وكانت رنا سماحة، أعلنت خطبتها لسامر بداية أكتوبر الماضي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إذ احتفلت به في المنزل مع أسرتها.

وأعلنت الفنانة الشابة حينها إنها ترغب في إقامة حفل الزفاف نهاية العام 2020 كما حدث، على أن يكون حفل حاشد.

وقالت رنا، إن سامر صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذه الفترة أصدر ألبوما غنائيا، وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب، وارتبطا رسميا.

يشار إلى أن رنا سماحة طرحت مؤخرا ألبوم "7 رجالة"، الذي يضم 10 أغاني صورت على طريقة الفيديو كليب، هي: "خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك".