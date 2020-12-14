الامارات | ياسمين صبري ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حساب "تي سي كاندلر" الرسمي الخاص بقائمة أجمل 100 وجه في العالم، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن ترشح الفنانة المصرية ياسمين صبري لقائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2020، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بعد ترشحها العام الماضي لنفس القائمة في العام 2019.

هذا، وقد سبق لنجمات عربيات أخريات، الترشح للقائمة منهن هنا الزاهد، ومينا مسعود، وهايدي موسى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزة بلقب "أجمل100 وجه في العالم"، يوم27 الجاري، الموعد الرسمي لإعلان الفائز في كل عام.

يذكر أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود وعدد من نجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

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