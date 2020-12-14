في عيد ميلاد زيدان.. أول ظهور لبشرى وزوجها بعد عقد قرانهما

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة بشرى بصحبة زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، لأول مرة منذ عقد قرانهما، خلال مشاركتهما في حفل عيد ميلاد اللاعب محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق.

ونشرت زوجة "زيدان"، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من صور الحفل، وهنأت الثنائي بزواجهما، قائلة: "تهانينا للزوجين الجميلين.. والمتزوجين حديثًا".

وتابعت زوجة زيدان، أن يوم زواجهما سوف يظل عالقًا معها للأبد: "الآن أنتم عالقون معنا مدى الحياة، نحتفل بكل ذكرياتكم السنوية معًا، نحن نحبكم، وربنا يحميكم وأتمنى لكم الحب الأبدي، وكل السعادة في العالم التي تستحقونها".

عقد قران بشرى

عقد قران الفنانة بشرى على رجل الأعمال سالم هيكل، في أجواء عائلية، قبل قرابة اليومين، بعدما تمت خطبتهما في ختام مهرجان الجونة السينمائي في نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ تحت رعاية الفنان خالد الصاوي.

وكشفت بشرى، كواليس خطوبتها، قائلة: "المشهد كان غريب جدا، والله يسامح كل مهندسي المشهد ده، إن كان الأستاذ خالد الصاوي أو شريف رمزي عن بعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين خدوني بعد ما قلت كلمتي على المسرح، افتكرت حد جراله حاجة أو وقع".

وأضافت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري: "الخطوبة بالشكل ده مكانتش في بالي خالص، خاصة إن خطيبي صديق طفولة، وموجود في حياتي بشكل أو بآخر، وعيلتي تعرفه ومتربيين مع بعض، فبالنسبة لي دي حاجة غريبة".

وأشارت بشرى، إلى أنّه طلب خطبتها رسميا وقدم لها خاتم الخطوبة: "كنت بهزر معاه وبغيظه وبقول لسه موافقتش، بس أعتقد صعب جدا بعد كل المجهود ده، والتواطؤ الحميد بين كل زمايلي وأصدقائي أقول لأ، عمر عشرة 24 سنة، واللحظة دي مش قادرة أستوعبها".

وتابعت: "كنت معطلة مشاعري العاطفية الفترة اللي فاتت لأن الجو العام مكانش يسمح أوي، ومش أي حد يستاهل العواطف، بس لولا إنه غالي وعشرة عمر وصديق قديم كان هيبقى الموقف اختلف، والراجل مسالم وصبور ومستني بقاله سنين، خاصة إنه كان متجوز وخلف، وأنا اتجوزت وخلفت، وإحنا الاتنين محصلش نصيب فرجعنا اتقابلنا تاني".

وأكدت بشرى، أنّها كان من الممكن أن تترك المكان، لكن الشخص الذى تقدم لخطبتها عزيز عليها، موضحة أنّ عائلتها كانت موجودة، وتآمرت مع سالم لاتمام الخطبة: "كنت بحاول دايما الجمع والتوافق بين العقل والقلب، لأنه من مميزات برج الميزان اللي بنتمي ليه".