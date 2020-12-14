تحذير للشباب.. "الصحة العالمية" تقدم نصائحها بالتزامن مع الموجة الثانية

صحة

يشهد العالم حاليا ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تجتاح الموجة الثانية دول العالم بما فيها مصر، والتي حذرت فيها وزارة الصحة من خطورة عدم اتباع الإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي، والمحاذير بشأن ارتداء الكمامة وغسل اليدين، وفيما يلي محاذيز منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19.

الشباب

قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، إن البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت أن الشباب يتم إدخالهم إلى المستشفى إذا أصيبوا بفيروس كورونا وأن "الشباب ليسوا منيعين"، أمام الإصابة بالجائحة.

التدخين

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا إلى المدخنين في ظل تفشي فيروس كورونا، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، حيث أكدت أن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو شيشة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

كما أن وضع اليد على الفم خلال التدخين، من الممكن أن يؤدي إلى نقل الفيروس داخل الجسم، وتبادل السجائر يمكن أن ينقل المرض أيضا بين المدخنين، كما أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، ما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

المضاد الحيوي

حذرت منظمة الصحة العالمية أن المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، كونها لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية، وأنه لا يجوز استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من "كوفيد-19" أو علاجه، ولا يجوز استعمالها أيضا إلا وفقا لتعليمات الطبيب، لعلاج حالات العدوى الجرثومية.

التزام المنازل

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة تحذيرية وهي ضرورة أن يلتزم كل شخصٍ منزله، لكي لا نضغط على النظام الصحي، وأن يتبعوا جميع أساليب الوقاية وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية، مع اتباع إجراءات الوقاية من غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمعقم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.