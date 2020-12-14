"اتعلقت في السور وماتت من البرد".. قصة مأساوية لوفاة سيدة روسية

علاقات و مجتمع

في الجزء الآخر من العالم، وتحديدًا في روسيا تنخفض دراجات الحرارة إلى معدلات مميتة في هذا الوقت من العام، وتصبح الوفاة بسبب البرد أمرًا شائعًا، ولعل آخرها ما تعرضت له سيدة روسية.

وتعلقت السيدة الروسية في السياج، حيث لم تستطع تحرير قدمها من السور الذي تسلقته وكانت تحاول المرور إلى الجهة المقابلة، فتجمدت خلال الليل.

يقول الجيران إنهم لم يلاحظوا وجود تلك السيدة خلال الليل بسبب الظلام الدامس، ولكنهم عثروا على جثتها في الصباح الباكر وكانت متجمدة من البرد، وتوفيت خلال الليل، وبسبب تعلقها في السور رأسا على عقب كانت بطنها بالكامل مكشوفة ما سرع من وفاتها.

وقعت تلك الحادثة في منطقة جمهورية باشكورستان الروسية، حيث تهبط درجات الحرارة في هذا الوقت من العام إلى ما يزيد عن 20 درجة تحت الصفر، وهو ما أدى إلى وفاة الضحية.

وتحقق السلطات في سبب الوفاة مستبعدة أن يكون ما حدث جريمة قتل، وإنما حادثة بسبب درجات الحرارة المنخفضة.