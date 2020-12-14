تخلّصي من اصفرار الأظافر بهذه الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - مشكلة اصفرار الأظافر هي مشكلة تعانيها كثيرات من السيّدات وتتسبّب لهن بالإحراج. وتظهر هذه المشكلة نتيجة عوامل عدّة منها عوامل صحيّة بحت ومنها ما له علاقة ببعض العادات والممارسات الخاطئة التي تقدم عليها المرأة دون وعي.

الأسباب الصحيّة: أمراض الكبد والكلى مرض السكّري النظام الغذائي غير الصحيّ أمراض جلدية كالإكزيما والفطريات نقص المعادن والفيتامينات كالزنك والحديد والكالسيوم الممارسات الخاطئة استخدام سوائل تنظيف من دون ارتداء القفازات تطبيق المناكير بشكل يومي ومتكرّر

تطبيق مناكير داكن على الظفر مباشرة دون استخدام الطلاء الأساس

استخدام مزيل المناكير الغنيّ بالأسيتون

خلطات طبيعية لتبييض الأظافر صودا الخبز صودا الخبز

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

ضعي المكوّنات في وعاء نظيف وجاف واخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزج متجانس

وزّعي المزيج على أظافرك وافركيها بعناية لمدة 5 دقائق

اتركي المزيج على الأظافر لمدة ربع ساعة قبل إزالته بالماء الفاتر تابعي المزيد: كيف أزيل صمغ الأظافر

خل التفاح خل التفاح

المكوًنات:

نصف كوب من خل التفاح

كوبان من الماء

طريقة التحضير

ضعي الخلّ في الماء وانتظري 5 دقائق

انقعي أظافرك في المزيج لمدة ربع ساعة

ارفعي يديك من الماء وجفّفي الأظافر بواسطة منشفة قطنية

لا تستخدمي الماء لغسل اليدين بعد عملية النقع. تابعي المزيد: رسومات أظافر وألوان مناكير على طريقة النجمات

زيت شجرة الشاي زيت شجرة الشاي

المكوّنات:

نصف فنجان من زيت شجرة الشاي

نصف فنجان من زيت الزيتون

بضع قطرات من زيت اللافندر

طريقة التحضير:

ضعي الزيوت في قارورة نظيفة وامزجيها جيداً

استخدمي قطنة ناعمة وبلّليها بمزيج الزيوت وامسحي بها أظافرك

كرّري العملية يومياً قبل الخلود إلى النوم. تابعي المزيد: ما هو البدكير والمنكير؟

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