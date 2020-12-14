كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - في السنوات الأخيرة، عادت تسريحة الضفائر بقوة الى عالم الجمال، لتتصدر بين الوقت والآخر أبرز صيحات الشعر، وهي باتت تحظى بشعبية كبيرة بين كثيرات من النساء، اللواتي يملن الى الإطلالات الطفولية الجذابة والحيوية.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها، والتي تجتاح موقع إنستقرام حالياً، والتي يبدو أنها ستكون من أبرز تسريحات الشعر لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021.



تسريحة الضفائر الأمامية

تسريحة الضفائر الأمامية



إنها تسريحة شبابية ملائمة لأوقات النهار والأوقات المرحة بشكل عام، وهي تمنحك إطلالة مريحة كونها تريحك من انسدال الغرة على وجهك، حيث ترتكز على اعتماد الفرق النصفي وتضفير الشعر من الجهة الأمامية للشعر على شكل ضفيرتين ناعمتين، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر، وذلك عل طريقة النجمة شارلوت لورنس Charlotte Lawrence.

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تسريحة الكعكة العالية مع الضفائر المنسدلة

تسريحة الكعكة العالية مع الضفائر المنسدلة



تعد تسريحة الكعكة العالية مع الضفائر المنسدلة خياراً مثالياً للأيام العادية وللمناسبات على حد سواء. وتلائم بشكل خاص صاحبات الشعر المجعد الطويل اللواتي يرغبن في تسريحة مريحة وأنيقة في الوقت نفسه. اعتمديها على طريقة النجمة أوليفيا هانكوك Olivia Hancock، بحيث تسحبين شعرك الى أعلى الرأس وتلفينه على شكل كعكة، باستثناء خصلتين مضفرتين أماميتين منسدلتين على جانبي الوجه.

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تسريحة الويفي الناعمة مع الغرة المضفرة

تسريحة الويفي الناعمة مع الغرة المضفرة



إنها تسريحة ناعمة جداً وعملية وتناسب أوقات النهار، كما أنها تتلاءم مع مختلف أطوال الشعر. اعتمديها في موسم خريف وشتاء 2020 – 2021 على طريقة مصففة شعر النجمات العالمية جوستين مرجان Justine Marjan، بحيث تعتمدين الشعر الويفي بتموجات فضفاضة، الى جانب الغرة النصفية على شكل ضفائر صغيرة منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة

تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة



إنها تسريحة ضخمة بعض الشيء، لكنها مميزة وشبابية في الوقت نفسه، وقد تكون ملائمة بشكل خاص لذوات الشعر الكثيف جداً أو المجعد، وهي ترتكز على كعكتين مزدوجتين على شكل ضفائر صغيرة وطويلة ملفوفة حول بعضها البعض. إضافة الى ضفيرتين رفيعتين منسدلتين على جانبي الوجه.

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