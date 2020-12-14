أول ضابطة تحمل جواز سفر بحري: أهلي شغالين على مراكب صيد

علاقات و مجتمع

قالت ميادة رمضان السهيلي، ضابطة مناوبة ملاحية، أول فتاة في مصر تحصل على جواز سفر بحري، إن أساتذة الجامعة كانوا يتعاملون مع الفتيات كالأولاد تمامًا، "مكنش فيه صعوبة في التعامل مع الدكاترة، بالعكس، كانوا بيعاملونا إننا أولادهم وأخواتهم الصغيرين".

وأضافت "السهيلي"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأولاد الذين كانوا يدرسون في الجامعة لم يتعرضوا لهن إطلاقا، ولكنهم كانوا يتعاملون معهن كأخوة لهم داخل الجامعة، ولكن خارج الجامعة دائما ما يواجهون انتقادات وتنمر.

وأوضحت، أنها للحصول على الجواز السفر البحري، تقوم بتقديم ملف في التفتيش البحري ويتم إخضاعها لـ7 دورات حتمية، وامتحانات تأهيلية، وبعدها بفترة يتم إصدار الجواز السفر البحري لهم.

وأكدت، أن التدريب يتم في الكلية عبر نظام "المحاكاة" المقارب لما يوجد في الحقيقة، وهو ما يقوم بتعليمهم الأجهزة الملاحية وأجهزة الهيدروليك، وفي سوق العمل هناك مراكب يتم تشغيلها للتدريب من قبل بعض رجال الأعمال، وفق اتفاقية عقدتها الكلية مع هؤلاء لتوفير تدريب للدارسين بالكلية.

وأشارت "السهيلي"، إلى أن أهلها بالأساس يقومون بالعمل على مراكب الصيد، ولكنه لم يكن من المتخيل بالنسبة لهم أن تعمل الفتايات في ذلك المجال، ولكن نظرًا لتفوقها في الدراسة ونجاحها في تحقيق المرتبة الثانية على مستوى الجامعة وافقوا لها للعمل في هذا العمل، حيث أقصى فترة للعمل في البحر تصل لـ20 يومًا.