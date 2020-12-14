الامارات | «صقاري الإمارات» يواصل حماية تقاليد أصيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صقاري الإمارات» يواصل حماية تقاليد أصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، ماجد علي المنصوري، أن «النادي الذي يدخل عامه الـ20 سيواصل جهوده في زيادة الوعي بقيمة الصقارة تراثاً وفنّاً إنسانياً مُشتركاً يجمع بين الصقارين في داخل دولة الإمارات وخارجها، وتعريف أعضائه بأساليب الصيد المُستدام، وأخلاقيات رياضة الصيد بالصقور من أجل الارتقاء بها»، مشيراً إلى أن حماية الموروث الإماراتي الأصيل وتنميته كانتا دافعاً أساسياً للنادي في مشروعاته وفعالياته.

وأضاف أن «جهود أبوظبي في صون الصقارة تراثاً إنسانياً بدأت منذ ما يزيد على أربعة عقود، ففي عام 1976 نظم أول مؤتمر دولي للحفاظ على الصقارة بتوجيهات ورعاية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، لافتاً إلى أن هذه الجهود تبلورت على مدى السنوات اللاحقة، لتُعزّز من مكانة الدولة وريادتها في مجال الصيد المُستدام، وهو ما أثمر عن تأسيس نادي صقاري الإمارات في سبتمبر عام 2001، من أجل نشر الوعي حول أخلاقيات الصقارة وتقاليدها الأصيلة، وتطوير أساليب الصيد المُستدام، والمحافظة على الصيد بالصقور تراثاً عربياً أصيلاً، وتاريخاً نفخر به بكل خصائصه وميزاته.

وقال المنصوري إن «الصقارين في مختلف أنحاء العالم متمسكون بالحب والوفاء للشيخ زايد، الذي يعتبر الرائد الأول للصقارين، والذي ارتقى، رحمه الله، بالصقارة إلى فن تراثي أصيل، انطلاقاً من حبه للطبيعة والحياة البرية».

ونوه بأن نادي صقاري الإمارات حقق، منذ تأسيسه، الكثير من الإنجازات في مجال الصيد المستدام محلياً وعالمياً، وفي مقدمتها تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ 2003، وهو أهم وأضخم حدث من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، والأكثر حضوراً جماهيرياً على مستوى العالم، كما شارك النادي، بالتعاون مع سائر الجهات المعنية بالدولة، في إعلان منظمة «اليونسكو» عن تسجيل الصقارة تراثاً إنسانياً حياً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عام 2010.

وشدد على أن «الإطار العام لاستراتيجية النادي، على مدى السنوات المقبلة، تتمثل في تحقيق ممارسة الصقارة على نطاق واسع وبشكل مستدام، وتطوير البرامج والبحوث للحفاظ على الصقور والطرائد، وزيادة أعدادها وأنواعها في البرية، وتحقيق القبول الواسع للصيد المستدام على الصعيد العالمي».

- جهود أبوظبي في صون هذه الرياضة، بدأت منذ أربعة عقود.

- ماجد علي المنصوري:

«الصقارون حول العالم مُتمسّكون بالحب والوفاء للمغفور له الشيخ زايد، الذي يُعد الرائد الأول للصقارين».

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