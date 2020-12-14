الامارات | وصفة للحفاظ على العضلات في الكِبر

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة للحفاظ على العضلات في الكِبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أطباء في الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن إن العضلات تتدهور وتتعرض للضمور مع التقدم في العمر، ما يرفع خطر التعرّض للسقوط، ومن ثم الإصابة بكسور.

وأضاف الأطباء أنه لحسن الحظ يمكن للخلايا العضلية أن تتجدد حتى مع التقدم في العمر. ولهذا الغرض ينبغي ممارسة تمارين تقوية العضلات، على سبيل المثال التدريب بواسطة أشرطة اللياقة البدنية، مع مراعاة ممارسة التمارين على نحو معتدل ودون إفراط. وإلى جانب المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يمكن أيضاً تقوية العضلات من خلال التغذية السليمة؛ إذ ينبغي الإكثار من البروتينات والأحماض الدهنية أوميغا3، مع الإقلال من الدهون والكربوهيدرات.

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