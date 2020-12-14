الامارات | 20 لوحة توثق تراث مصر وحِرَفها الشعبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لوحة توثق تراث مصر وحِرَفها الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، معرض تشكيلي مصري بعنوان «اتجاهات»، ويضم 20 لوحة فنية من الحجم الكبير، توثق صور التراث والحِرَف الشعبية المصرية.

وقال الفنان التشكيلي المصري، حسني أبوبكر، صاحب المعرض، إن «المعرض يأتي استكمالاً لمشروعي الفني، الذي أسعي من خلاله لتجسيد الحياة اليومية المصرية، عبر لوحات أستلهمها من الشارع المصري، وأقدمها بأسلوب فني بسيط يتناسب والمتلقي العادي، وذلك بهدف الحفاظ علي الهوية الوطنية، وروح مصر الشعبية، واستحضار الكثير من الصور والعادات والتقاليد التي باتت مهددة بالاندثار بفعل التطور المتلاحق للحياة، ومظاهر العولمة التي باتت تعم كل المجتمعات».

وأشار إلى أنه يسعى، من خلال هذا المعرض، إلى الحفاظ على كثير من المظاهر الحياتية المصرية، خصوصاً التراثية والشعبية، للأجيال المقبلة حتى لا تنسى تاريخها وهويتها.

ورأى الفنان حسني أبوبكر أن لوحات معرضه الذي يستضيفه غاليري الكحيلة في القاهرة، وما سبقه من معارض مماثلة، تكون في مجملها أرشيفاً وسجلاً بصرياً يحفظ صور الماضي القريب والحاضر أيضاً.

يذكر أن الفنان حسنى أبوبكر عضو بنقابة الفنانين التشكيليين في مصر، وبدأ مسيرته الفنية رساماً محترفاً منذ عام 1996، وأقام أربعة معارض فنية خاصة، وشارك في العديد من الملتقيات والمعارض الفنية المشتركة، التي كان آخرها سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير، وغيرها من المشاركات الفنية.

حسني أبوبكر:

«المعرض يأتي

استكمالاً لمشروعي الفني، الذي

أسعي من خلاله

لتجسيد الحياة اليومية المصرية».

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