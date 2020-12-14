الامارات | ألمانيا: محضر لشاب احتفل بميلاده مع 23 صديقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: محضر لشاب احتفل بميلاده مع 23 صديقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب شاب ألماني بتحذيرات «كورونا» عرض الحائط، واحتفل مع 23 صديقاً بعيد ميلاده.وأبلغ سكان منطقة فالجاو، جنوبي ألمانيا، الشرطة عن تجمع العديد من الأشخاص للاحتفال داخل مرآب، وذلك حسبما صرحت الشرطة، أمس.

وعندما وصل أفراد الشرطة وجدوا الأصدقاء الـ24 والذين تراوح أعمارهم بين 19 و27 عاماً داخل المرآب. وفضت الشرطة التجمع، وحررت محضراً ضد صاحب الدعوة، بسبب انتهاك قانون الحماية من العدوى.

يشار إلى أن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا، أمس، إلى مليون و320 ألفاً و716 حالة. وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21 ألفاً و787 وفاة.

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