الامارات | الشارقة تمدّد عرض فيلم «خورفكان»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تمدّد عرض فيلم «خورفكان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن تمديد فترة عرض الملحمة السينمائية التاريخية «خورفكان»، الخاص بافتتاح مدرج خورفكان، نظراً إلى الإقبال الجماهيري الكبير، لتتواصل العروض على مدار خمسة أيام متواصلة بدلاً من ثلاثة، من 15 حتى 19 ديسمبر الجاري.

وسيعيش الجمهور وقائع بطولة أهل المدينة، المقتبسة عن المؤلّف التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي».

وأخرج العمل السينمائي، الذي يبدأ عرضه في صالات السينما المحلية الخميس المقبل، الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وتدور أحداثه حول سلسلة من المواقف التاريخية البطولية، التي جسّدها أهل مدينة خورفكان في صدّ الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة في عام 1507، ضمن حملة بحرية برتغالية، ليروي العمل سيرة المدينة على امتداد 27 عاماً.

ويستكمل العمل، الذي استغرق إنجازه عامين، قصة المدينة بعد مرور 27 عاماً من إحراقها، إذ كانت قد استمرت الحياة وأعاد أهلها بناء ما تهدّم منها من جديد، ونهضت أسواق التجارة والمحاصيل وازدهرت العمارة وتحررت من سيطرة «هرمز» التي كانت خاضعة آنذاك لحكم البرتغاليين، لتتوالى المواقف، ويكشف الفيلم عن سلسلة من الأحداث التي شكّلت نقطة مضيئة في تاريخ المنطقة.

واحتفالاً مع أبناء خورفكان، وعلى هامش تدشين مدرج خورفكان، تنظم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون قرية تراثية تقدم خلالها مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية بالنكهات الأصيلة، لتعرض على الزوار ذاكرة السكان المحليين في أجواء من الترفيه والمتعة. وتستضيف القرية ضمن فعالياتها مجموعة متنوعة من الأكشاك والعربات المتنقلة، لتأخذ الزوار في رحلة إلى الفنون التقليدية الإماراتية، فتجمعهم على معروضات الأزياء والحلي، وفنون رسم الحناء، وتزيين المرأة الإماراتية، كما تفتح أمامهم المجال لتذوق أشهى الأطباق الإماراتية التقليدية مثل اللقيمات والجباب وخبز الرقا والشاي والكرك وغيرها.

وتخصص القرية عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تعرض هوية أهل خورفكان التراثية، حيث تجسد ملامح من علاقة السكان بالبحر، وتروي جانباً من الرحلات التاريخية التي كان يخوضها الأجداد والآباء من أهل المدينة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news