كتب: هن - 11:21 م | الأحد 13 ديسمبر 2020

قدّم الشيف الشربيني، طريقة عمل شيش طاووق بدبس الرمان، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، موضحًا أنه يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. ويقدم لك موقع "هن" طريقة عمل شيش طاووق بدبس الرمان: مقادير عمل شيش طاووق بدبس الرمان صدر دجاج فيليه ومكعبات خلطة شيش طاووق معجون الطماطم فلفل ألوان مكعبات بصل مكعبات خل عسل أبيض دبس الرمان ثوم بطاطس محمرة للتقديم طريقة عمل شيش طاووق بدبس الرمان يتبل الدجاج بملح وفلفل ودبس رمان وعسل وخلطة شيش طاووق يضاف فلفل ألوان وبصل وتخلط جميع المكونات يوضع فى أسياخ دجاج وفلفل ألوان مكعبات وبصل مكعبات تشوى أسياخ الشيش على الجريل، وتوضع بعد في صاج ويدخل الفرن حتى يتشمع يُقدم مع بطاطس محمرة

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