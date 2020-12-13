نسرين أمين: "أنا منظر بس ومنصوب عليا من كل الناس"

علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة نسرين أمين، أنها ليست قوية الشخصية ولا تسطيع استرجاع حقوقها كما يعتقد الجمهور، وفقا لما تظهر عليه من خلال أعمالها الفنية، ساخرة: "أنا منظر بس، ده أنا منصوب عليا من كل الناس، وأقرب للشخصية الطيبة الغلبانة أو المستغنية أو الضعيفة، من الشخصية القوية".

وأوضحت "أمين"، خلال لقائها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على شاشة "cbc"، أنها تحاول أن تعوض طيبتها تلك من خلال أدوارها الفنية، ولذلك تحرص على تجسيد شخصيات نسائية قوية الشخصية، ولا تترك حقوقها، وهذا يترتب عليه أن يعتقد الناس أنها شخصية مغرورة وعصبية وقوية، لكن الحقيقة ليست كذلك.

وأشارت إلى أنها تكون شخصية مستغنية حينما تفقد الأمل، ولا تعرف ما الذي يمكن فعله أمام مواقف ما، وتكون شخصية ضعيفة أمام كل الناس الذين تحبهم، كوالداتها وابنتها.

يذكر أن آخر أعمال نسرين، كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وشاركت في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل، والعمل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

وكانت تدور أحداثه حول 5 أصدقاء تخرجوا سويا في نفس الجامعة، ليعملوا بعد ذلك بشركة واحدة، يتورط مالكها بعدة أعمال مشبوهة وجرائم قتل.

وعلى الصعيد السينمائي، كان آخر أعمالها الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.

في حين تنتظر قريبا طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالسينمات، والتي تشارك في تمثيله إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني.