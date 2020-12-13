لورديانا ترقص على أغنية بنت الجيران بدون "خمور وحشيش"

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نشرت الراقصة البرازيلية، لورديانا، عبر الاستوري الخاص بها على "إنستجرام" فيديو لها وهي ترقص علي انغام أغنية "بنت الجيران" لمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بدون كوبليه "أشرب خمور وحشيش" بعد استبداله بكوبليه "من غيرك مش هعيش" احتراما لقرار نقابة الموسيقيين.

وتم تصوير الفيديو، في حفل زفاف ميار الغيطي، ويعتبر أول ظهور لحسن شاكوش بعد تعافيه مؤخرا من كورونا.

وأعلن مغني المهرجانات، حسن شاكوش يوم 4 ديسمبر تعافيه من كورونا، بعد إجراء مسحة كانت نتيجتها سلبية.

ونشر "شاكوش"، فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يطمئن فيه جمهوره، قائلا: "الحمدلله أجريت مسحة وكانت النتيجة سلبية، فقد أصبت مؤخرا بدور كورونا خفيف، فحبيت اطمنكوا عليا أنا بخير الحمدلله".

وطرح حسن شاكوش مؤخرا أغنية "بسكوتايه مقرمشة"، ونالت الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذي نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا"، وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

"بسكوتاية مقرمشة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج أحمد أشرف "توتى".ويُعرض الكليب الآن على قناة مزيكا الفضائية.

واحتفل شاكوش مؤخرا بتصدر أوبريت "حكاية مصر" الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء، التريند، وتحقيق مشاهدة عالية بعد طرحه بيوم واحد، وكتب شاكوش عبر حسابه على "فيسبوك"، "الحمد الله تريند على قناتي".

ويضم أوبريت "حكاية مصر" محمد فؤاد ووائل جسار ومدحت صالح وهشام عباس ومي سليم وياسمين علي وأمينة ودياب وعمر كمال وحسن شاكوش.

وبذلك يكون ضم هذا الأوبريت جميع ألوان الغناء الطربي الأصيل، مثلا في مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس، والغناء الشعبي ممثلا في دياب وأمينة، والمهرجانات ممثلة في عمر كمال وحسن شاكوش، والأوبرالي ممثلا في مغنية الأوبرا ياسمين علي.