ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها في جو أسري (صور)

لايف ستايل

تحتفل اليوم الفنانة ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ64، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بصور من احتفالها مع زوجها والعائلة.

ونشرت "الرومي" الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت في تعليقها: "وما بتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".‏⁧‫

وظهرت مرتدية ملابس كلاسيكية مكونة من بليزر وقميص، ووشاح على رقبتها، وأمامها تورتة عيد الميلاد والحلوى.

وتفاعل الجمهور معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "كل سنة وانتي طيبة يا قمر"، و"ما شاء الله على الحلاوة"، و"ربنا يديكي الصحة وتفرحينا".

نشأت ماجدة الرومي في عائلة فنية، فوالدها هو حليم الرومي، مكتشف المطربة الكبيرة "فيروز"، ونشأت الرومي على العديد من الأصوات الفنية العظيمة أمثال محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفيروز.

والدتها ماري لطفي، من أصول مصرية، وكانت صرحت ماجدة الرومي خلال لقاء سابق لها مع الإعلامية منى الشاذلي، بأن والدتها كانت مصرية قائلة: "أمي مصرية، وجدودي من بورسعيد، وفي واحد من الفانز فاجأني وبعتلي صورة بيت جدي في بورسعيد، ولما أرجع بيروت هسأل ماما عن الصورة".

كانت العقبة الوحيدة التي واجهت ماجدة الرومي في بداية مشوارها الفني، هو والدها حليم الرومي الذي رفض في البدء هذه الفكرة وبعد الموافقة اتجهت نحو برنامج استديو الفن البرنامج الأكثر شهرة في لبنان بمساعدة ابن عمها، حيث أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق.

وقد كان أوّل انطلاقتها من استديو الفنّ 74 الذي كان يقدّمه تلفزيون لبنان حيث غنّت أغنية "يا طيور" للفنّانة الراحلة اسمهان لأنّ هذه الأغنية تبرز طبقات صوت "ماجدة" و كان ذلك في عام 1974.