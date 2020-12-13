كيد النسا.. طليقة كهربا بالأخضر خلال مباراة المقاصة: يارب الأهلي يخسر

علاقات و مجتمع

خلال عرض مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، نشرت الإعلامية سارة خليفة طليقة لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، صاحب الهدف الثاني في المباراة، فيديو عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة، مع شخص يدعى إسلام وهي مرتدية فستان من اللون الأخضر وقالت مكايدة في النادي الأهلي الذي ينتهي غليه طليقها، "يا إسلام لابس أخضر زيي؟ إحنا بنشجع مصر المقاصة عشان الأهلي يخسر".

ونشرت "ستوري" آخرى مع شخص يدعى يحيي، "بردو أخضر وبنشجع مصر المقاصة إحنا مطقمين، اللون الأخضر تحفة وجميل، أنا ويحيي وإسلام انهارده مصر المقاصة".

يذكر أنه أقامت "سارة" دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تحمل رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام محمود كهربا بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادت "سارة" للأضواء في أغسطس من العام الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش" وذلك عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض بأنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".

وكانت علقت "خليفة"، على انتقال "كهربا" مؤخرا لصفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي، قائلة: "مبروك والله فرحتله، وفرحت أنه عمل حاجة شايفها كويسة ليه".

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "الفترة الجاية مركزة أكتر في الشغل، ومن المفترض إني بحضر لبرنامج قريب لسة مش هعلن عن تفاصيله، غير تحضيري للإعلانات كمان".

وعن مشاريعها الشخصية، أكدت أنها لا تفكر حاليا في تكرار تجربة الارتباط مجددا"