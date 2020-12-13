أمر غير متوقع.. دراسة تكشف: هؤلاء الأطباء أقل عرضة للإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أول وفاة مسجلة لطبيب التخدير بسبب كورونا في المملكة المتحدة في نوفمبر 2020، تظهر دراسة منشورة في (Anesthesia ، وهي مجلة لجمعية أطباء التخدير)، أنه بشكل غير متوقع، على الرغم من تعرضهم المتزايد لمرضى كوفيد-19 والإجراءات عالية الخطورة، إلا أن أطباء التخدير والعناية المركزة أقل عرضة للإصابة بفيروس، SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد.

أجريت الدراسة من قبل البروفيسور تيم كوك، استشاري التخدير والعناية المركزة، بمستشفى رويال يونايتد في باث NHS Foundation Trust، بالمملكة المتحدة، والدكتور سايمون لينان، وفقا لموقع "medicalxpress".

أجرى الباحثون الدراسة بعد وفاة طبيب التخدير الدكتور كريشنان سوبرامانيان في 12 نوفمبر 2020، والذي كان يبلغ من العمر 46 عامًا ويعمل في مستشفى رويال ديربي بالمملكة المتحدة.

بمراجعة العديد من الدراسات، يقول الباحثون إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الأدوار التي تواجه المريض معرضون لخطر الإصابة بالعدوى والضرر من كورونا بمقدار ضعفين إلى أربعة أضعاف، أفراد الأسرة من موظفي الرعاية الصحية معرضون أيضًا لخطر متزايد، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان العمل في دور رعاية صحية يواجه المريض يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة من كوفيد-19.

يقول الباحثان: "تشير ثلاث دراسات منفصلة من أكسفورد وليستر وبرمنجهام وشملت أكثر من 20000 موظف رعاية صحية إلى أن أولئك الذين يعملون في التخدير والعناية المركزة لديهم أقل من نصف مخاطر الإصابة بالعدوى من الأطباء الذين يتعاملون مع مرضى كوفيد في الأجنحة، وجدت هذه الدراسات أيضًا معدلات الإصابة أعلى بشكل ملحوظ في كل من الممرضات في الخطوط الأمامية وموظفي التدبير المنزلي مقارنة بأطباء التخدير".

وأضاف الباحثان: "وفي دراسة اسكتلندية عن قبول العاملين في الرعاية الصحية بالمستشفى، ارتبط العمل في وحدة العناية المركزة مرة أخرى بما يقرب من نصف مخاطر العمل في أدوار" الباب الأمامي"، حتى جهات الاتصال المنزلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في" الباب الأمامي"، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمستشفى من أولئك الذين يعملون في وحدة العناية المركزة ".

وأجرى الباحثون أيضًا تحليلًا لاستكشاف ما إذا كانت وفيات أطباء التخدير كانت أقل من المتوقع بين عامة السكان وبين العاملين في مجال الرعاية الصحية، باستخدام بيانات من تعداد الكلية الملكية لأطباء التخدير، ومكتب الإحصاء الوطني، وقاعدة البيانات الخاصة بهم لوفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقارنوا عدد الوفيات المتوقعة والملاحظة بين أطباء التخدير في المملكة المتحدة مع مجموعات المقارنة المختلفة.

وكانت الوفيات الإجمالية بين أطباء التخدير منخفضة بشكل غير متناسب - تتراوح بين أقل من نصف إلى ربع الوفيات المتوقعة بناءً على أعداد العاملين في هذا التخصص، سيكون عدد الوفيات المتوقعة بين أطباء التخدير، بناءً على تمثيل أطباء التخدير بين الأطباء، والوفيات المرتبطة بـ كورونا بين عامة السكان أعلى بعدة مرات من الوفيات الفردية المسجلة حتى الآن (3 أو 4 في المجموع).

يوضح الباحثون: "يشير هذا التحليل إلى أنه، بغض النظر عن المجموعة المقارنة المستخدمة، فإن الوفيات بين أطباء التخدير أقل بشكل ملحوظ من المتوقع، وبالتأكيد ليست عالية، كما توقع البعض".

ويقدم المؤلفون العديد من التفسيرات المحتملة لانخفاض المخاطر التي لوحظت، وتشمل هذه معدات حماية شخصية أفضل أو استخدامها بشكل أفضل، والعمل في بيئات جيدة التهوية واحتمالات أن يكون كل من المرضى الذين يتم قبولهم في وحدة العناية المركزة أقل عدوى من أولئك الموجودين في الأجنحة، وأن الإجراءات عالية الخطورة مثل وضع مريض على جهاز التنفس الصناعي (بما في ذلك التنبيب) ليست عالية المخاطر كما هو مفترض.

ويشير الباحثون: "يسلط هذا التحليل الضوء على السلامة النسبية لأطباء التخدير من الضرر المهني الناجم عن SARS-CoV-2 ، والمخاطر المتزايدة للآخرين الذين يعملون في الأجنحة، سواء في الأدوار السريرية أو غير السريرية."

وخلصوا إلى ما يلي: "من رأينا أن العاملين في مجال التخدير والرعاية الحرجة يجب أن يستمروا في الممارسات الحالية للحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئة عملهم، والسؤال الأكثر صعوبة هو ما إذا كانت بعض الإجراءات التي يبدو أنها تبقي على أخصائيي التخدير والتكثيف آمنة مثل أجهزة التنفس الواقية عالية المستوى يجب أن تمتد إلى الممارسة العامة والأجنحة حيث يكون عمال الرعاية الصحية الآخرون أكثر عرضة للخطر".