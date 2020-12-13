كتب: هن - 09:37 م | الأحد 13 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل تيراميسو بالشوكولاتة، من خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل تيراميسو بالشوكولاتة كريمة التيراميسو 100 جرام سكر بودرة 500 جرام كريمة مخفوقة طبقة الشوكولاتة 240 جرام شوكولاتة قابلة للدهن ليدى فينجر 1 كوب حليب دافئ 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 2 باكو ليدي فينجر توبينج كاكاو بودرة طريقة تحضير تيراميسو بالشوكولاتة يخلط لبن مع قهوة سريعة الذوبان للكريمة تخفق جبنة ماسكربوني مع سكر بودرة حتى تصبح ناعمة تضاف كريمة مخفوقة وتقلب يغمس ليدي فينجر في خليط البن وقهوة سريعة الذوبان ثم ترش بودرة كاكاو على الوجه ويقدم باردًا توضع طبقة بسكويت ثم طبقة شوكولاتة وآخر طبقة كريمة على الوجه

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