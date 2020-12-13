مصطفى حسني يعتذر عن فيديو الحجاب الشهير: "دي مش سنة النبي في الدعوة"

فتاوى المرأة

ظهر الداعية الإسلامي مصطفى حسني في "فيديو لايف" نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ورد على أسئلة متابعيه ومتابعاته، إذ اشتكت منه إحدى متابعاته بسبب فيديو شهير له منذ سنوات طويلة وهو يتحدث عن الحجاب، إذ قال في رسالة له قرأها على الملأ "الفيديو كل ما بشوفه يؤذيني نفسيًا، طريقتك جعلتني أستنكر الحجاب أكثر".

واعتذر الداعية الإسلامي عن هذا الفيديو، وقال حسني إن تاريخه يرجع إلى 12 أو 13 عامًا، إذ تحدث كان يتحدث عن أحوال القرآن والسنة، ثم انتقل للحديث عن الحجاب الشرعي: "قلت إنه مشروط بأمرين، الأول ألا يكون الزي ضيق ويصف الجسم، وألا يكون شفافًا يبين الجسم، وكانت نيتي أن أحسن في الشرح، فأحضرت أزياءً كانت هي الموضة وقتها موضوعة على مانيكانات وكنت أشرح أن هذه الأزياء ليست شرعية".

وأضاف الداعية الإسلامي: "أنا لم أكن موفق في هذه الطريقة، وأريد أن أعتذر لكل بنت وشاب استاء من هذا الفيديو، فالحجاب فريضة، لكن انتقاء أكثر طريقة رحيمة فريضة وأكثر طريقة فيها ذوق ورقي فريضة، والابتعاد عن الهزار وأنت تدل الناس على الله الذي يمكن أن يوصل إحساس السخرية فريضة، والدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الذي ينزل بردًا وسلامًا على قلوب المتلقي فريضة، وأنا جانبني التوفيق في طريقة الكلام عن الحجاب في هذا الفيديو، أعتذر لله عز وجل إن كنت أغضبت أحد عباده بسبب هذا الفيديو".

وتابع: "ممكن تقول كلام اللي قدامك يبقى متفق معاك ومستجيب، وممكن يبقى مش متفق معاك يبقى متوجعهوش ولا تخليه متضايق ومستفز.. دي مش سنة النبي وأنا خالفت سنته في طريقة الدلالة على الله".