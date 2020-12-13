سيرين عبدالنور بـ لوك مختلف.. ومتابعون: «خسيتي أوي»

لايف ستايل

أطلت الفنانة سيرين عبدالنور، بـ لوك مختلف تمامًا، حيث شاركت صورا مع جمهورها أظهرت نحافتها الشديدة.

ونشرت "عبدالنور" الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي متردية جامب سوت من اللون البيج من الماركة العالمية "فيندي".

وكتبت: "يوم أحد سعيد، عد ما يمر بك من قوز قزح (رينبو) وليس العواصف"، في إشارة منها للاتفات إلى الإيجابيات وليس السلبيات.

وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "نحفانة كتير"، و"مالك خسيتي اوي ليه كدة"، و"زي القمر في كل حالاتك يا سيرين"، و"زي القمر".

يذكر أن آخر ظهور لسيرين عبدالنور كان خضوعها لجلسة تصوير، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية "جمبسوت" أسود، وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: "جمالك مالوش حل، جميلة ومختلفة، قمر الزمان".

ويعد الأسود من الاطلالات المفضلة لها حيث شاركت الفنانة اللبنانية، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جلسة تصوير خلال تواجدها بدبي.

وظهرت الفنانة بفستان أسود طويل "أوف شولدر" بأكمام، مكشوف من جهة الصدر، بذيل طويل، مع تسريحة شعر ويفي، كما اعتمدت على المكياج السموكي، وأحمر شفاة صريح، مع أقراط ألماسية كبيرة.

وعلقت الفنانة على الصور: "‫ويبقى معك من رأى الجمال في روحك أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تباعاً‬".

ومؤخرًا انتقدت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، إطلالة الفنانة، حيث نشرت فيديو لسيرين خلال أحدث فاعلية شاركت بها، لتنتقد فستانها.

وكتبت مي العيدان، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في تعليقها على الفيديو، "سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ماطلع للحين.. الفستان متأكدة مو شاريته من لانجري".