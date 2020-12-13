رغم جمال الفساتين.. إطلالات أنيقة ولكن غير مناسبة لهن في ختام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت نجمات الفن بالعديد من الإطلالات المتنوعة منها الأفضل والأسوا والأجرا، وهناك العديد من الفساتين الجميلة التي ارتدتها النجمات، ولكنها كانت غير موفقة، أو مناسب لشكل أجسامهن.

إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني حلّل على صفحته على "إنستجرام"، إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي:

-يسرا:

شبه إيلي حنا إطلالة النجمة يسرا بفساتين السلطانات بالمسلسل التركي الشهير حريم السلطان، مشيرا إلى أن التصميم كان جيدا وتنسيقه موفق، منتقدا الزحام الموجود بالتصميم، قائلًا: "الشك الأوفر يلي فيه وحتى حسيت كأنها مخنوقة فيه"، كما انتقد لون الفستان معللًا بأنه كان غير مناسب لها، ليمنحها تقييما (6.5/10).

-جميلة عوض:

انتقد إيلي حنا فتحة فستان الفنانة الشابة جميلة عوض، ليؤكد أنها السبب في تشويه إطلالتها وقللت من جمالها، موضحًا أنها ارتدت فستان ذو فتحة من النصف أظهرت قصر قامتها، وأضاف أن الفستان أنيق وبسيط، كما أنها اعتمدت على تسريحة شعر وماكياج مناسبين لها، ليمنح إطلالتها تقييم 6.5/10.

-أسماء جلال:

علق إيلي على إطلالة الفنانة أسماء جلال قائلا: الفستان جيد ولونه مناسب لبشرتها، ولكن التطريزات الموجودة به أوفر بمناطق معينة، بالإضافة إلى أن الأكمام الواسعة مع التطريزات أضافت لها ضخامة، تستحق (8-10).

-جوري بكر:

ذكر حنا إن إطلالة الفنانة جوري بكر جيدة وجسمها الكيرفي أعطى جمال للإطلالة، ولكن في الوقت نفسه منطقة الصدر مستفزة وأوفر، تستحق (8.5-10).

-ليلي علوي:

قال إيلي بالرغم من إن تنسيق إطلالة الفنانة ليلي علوي بشكل عام جيد، إلا أن الفستان قصته غير مناسبة لشكل جسمها خاصة عند منطقة الصدر، تستحق (5-10).

-جومانا مراد:

علق إيلي على إطلالة الفنانة جومانا مراد قائلا، الفستان تصميمه قديم ولكن هو كفستان يعتبر جيد ومرتب.