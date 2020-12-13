مصطفى حسني: "مفيش ست اتخانت ينفع نقول لها أنت مقصرة"

علاقات و مجتمع

ظهر الداعية الإسلامي مصطفى حسني في "فيديو لايف"، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ورد على أسئلة متابعيه ومتابعاته، إذ اشتكت له إحدى المتابعات، من تكرار المرات التي خانها فيها زوجها.

وقالت: "زوجي يكرر الخيانة، ومش خايف على ولاده وسمعتي، وأنا اديته فرص كتير، لكنه بيخوني مع سيدات متزوجات، طاقتي بدأت تنفد وأنا على وشط الطلاب"، ورد عليها قائلًا: "لن أجيب إجابات كافية ووافية لأنني في حاجة إلى أن أسئلك المزيد من الأسئلة، لكن أنصحكِ بألا تسكتِ، زوجكِ محتاج تدخل منك، ويا رب يجعل صلاحه على يدك".

وأضاف: "الست اللي مش بتستحمل خيانة زوجها وتنفصل لا تُلام، والست اللي تستحمل خيانة زوجها وتحافظ على بيتها لا تُلام، كل واحد وعنده ظروفه وطاقته، مش كل الرجال بتخون وبعدها بتدي الطناش، في رجالة بتخون لآخر مرة، ولعل يبقى في مساحة للإصلاح، ولازم حد يتدخل".

وتابع: "معنى الخيانة أكثر من مرة، أن الزوج لديه احتياجات غير ملباة وهي فوق الطبيعي، احتياجات في الحنان وجسدية والإحساس بشهوة المطاردة، فالرجال لديهم شهوة المطاردة والصيد، الرجالة ربنا خلقهم صيادين، صياد لفرص العمل والنجاحات، لكن الزوجة لا تُلام، فهناك احتياجات للعين الفارغة لا يستقيم أن نلوم فيها الست، مفيش ست اتخانت ينفع نقول لها انتي مقصرة، لا تُلام الضحية في مسرح الجريمة، لكن يؤتى لها بحقها وبعدها يمكننا أن نتكلم".