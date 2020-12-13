تعرّفي إلى صيحات قبّعات خريف وشتاء 2020-2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:40 مساءً - تتميّز القبّعة بأنها أحد الإكسسوارات التي تناسب مختلف الفصول والمواسم وحتى المناسبات. ففي فصل الصيف، تعتمرين القبعات المصنوعة من القشّ، لتحميك من أشعة الشمس وتضفي تميزاّ على إطلالاتك. أما في فصل الشتاء، فيتحوّل الاتجاه إلى اختيار القبّعات المصنوعة من الصوف والكشمير والمخمل.. وغيرها من الخامات الشتوية التي تمنحك الدفء والأناقة.
وفي عروض خريف وشتاء 2020-2021، لم تغب القبّعة عن مجموعات الأزياء، حيث رأيناها حاضرة وبقوّة لدى مختلف الدور العالمية، متنوّعة في ألوانها وأقمشتها وحتى في أشكالها.
إليكِ أبرز تصاميم القبّعات التي حفلت بها عروض هذا الموسم، والتي ستكشّل عنصراً جذاباً في إطلالاتك الشتوية.
Bucket Hat
ظهرت قبعة الدلو، أو ما يُعرف بـBucket Hat، في أوائل القرن العشرين كقطعة أساسية في أزياء المزارعين والصيادين الإيرلنديين لحمايتهم من المطر. وسرعان ما تطوّر تصميمه مع توالي الحقبات التاريخية، إلى أن بات قطعة إكسسوارعصرية تزيّن إطلالات السيدات في عروض الأزياء.
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Fedora Hat
ظهرت قبّعات الفيدورا بتصميمها الكلاسيكي لأول مرة في العام 1882 كقبّعة نسائية، وذلك أثناء عرض مسرحية "فيدورا" التي لعبت درو البطولة فيها الممثلة سارة برنهارد معتمرة قبعة ذات حوال ناعمة. وبعد العام 1924، بدأ الأمير البريطاني إدوارد اعتمار هذا التصميم من القبّعات حتى بات خيار الرجال أيضاً. وها هي اليوم أصبحت أحد أبرز تصاميم القبعات التي تسعى إلى اقتنائها السيدات الأنيقات.
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Beret and Newsboy
تنقّلت قبّعة البيريه من حقبة إلى حقبة، واختلفت في حاجة اقتنائها. فقد اعتمرتها السيدات الفرنسيات والثوار والفلاحون والعسكريون.. إلى أن اكتسبت تصاميم عصرية وباتت تُصنع من مختلف الأقمشة وبمختلف الألوان. يُقال عنها إنها إكسسوار يعكس الأسلوب الفرنسي برقيّه وأنوثته، وهي من أكثر القبّعات التي تختارها الشابات لإطلالاتهن في النهار.
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Hats With Veil
في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، كان اعتمار القبعات المرفقة بالحجاب نادراً جداً، إلا أن هذه الصيحة أصبحت أكثر رواجاً في تسعينيات هذا القرن. واستمرت هذا التصميم من القبّعات بالتطوّر واكتساب المزيد من الابتكار في تنفيذه، حتى بات اتجاهاً بارزاً في مجموعات إكسسوارات مختلف المواسم.
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صيحات قبّعات خريف وشتاء 2020-2021
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