أجمل صيحات أحزمة بوحي من نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:40 مساءً - برزت العديد من موديلات الأحزمة المميزة التي تمنح المرأة إطلالة جذابة وعصرية موضة 2020.

بدورها، طبقت الفنانة نجوى كرم العديد من هذه الصيحات واعتمدت أحدث موديلات أحزمة 2020.



تعرفي على أحدث صيحات الأحزمة 2020 بوحي من نجوى كرم.



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الحزام الشفاف





برزت صيحة الحزام الشفاف بقوة هذا العام، وهو الحزام الذي يتناسب مع الفساتين في السهرات والمناسبات، وقد اعتمدت نجوى كرم الحزام الشفاف مع فستان أصفر نيون بكم واحد وحذاء بنفس لون الفستان.







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حزام السلسلة

نجوى كرم



أيضاً تستمر صيحة حزام السلسلة المعدنية هذا العام، وقد اختارت نجوى كرم حزام السلسلة المعدنية ونسقته مع قميص أزرق وسروال أبيض.



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الحزام الأسود بالاكسسوار المعدني

نجوى كرم



صيحة أخرى مميزة طبقتها نجوى كرم هذا العام، وهي الحزام الأسود بالاكسسوار المعدني، والذي يتناسب مع الإطلالات اليومية، مثل إطلالة نجوى كرم بالحزام الأسود مع الجمبسوت البترولي والحزام الأسود مع الكنزة الحمراء والتنورة السوداء.





كما ارتدت نجوى كرم الحزام الأسود بالاكسسوار المعدني البرّاق الذي يضيف لمسة فاخرة للأزياء، وقد اختارت حزام أسود من غوتشي Gucci ونسقته مع قميص أبيض وسروال أزرق، ونسقت نفس الحزام مع كنزة حريرية برغندي وسروال جينز.









الحزام الرفيع

نجوى كرم





أضيفي لمسة رقيقة ومفعمة بالأنوثة لإطلالتك بالحزام الرفيع، والذي يبرز الخصر النحيل، مثل إطلالة نجوى كرم بالحزام الأزرق الرفيع مع القميص الأصفر والسروال الأزرق، والحزام الأسود مع الفستان الأحمر القصير والبوت الأسود.



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