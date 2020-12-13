ريهام حجاج تثير إعجاب جمهورها بصورة "من عُشر قرن".. وفيفي عبده: نهارنا أبيض

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بصورة قديمة لها، يعود تاريخها إلى 10 سنوات مضت، شاركت بها متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريهام" في الصورة، مرتدية فستان أبيض بسيط، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع "مكياج" خفيف، معلقة: "صورة من عُشر قرن، سنة 2010.. صباح الفل على الكل، وحشتوني".

ولاقت صورة ريهام حجاج، تفاعلا بين متابعيها الذين أبدوا إعجابهم، معلقين: "قمر دايمًا"، "بحب حلاوة روحك"، "جميلة زي ما أنتي".

وعلق عليها أيضًا عدد من أصدقائها الفنانين، منهم فيفي عبده، إذ كتبت: "نهارنا أبيض إن شاء الله"، والفنانة رانيا يوسف بوضع "إيموشن قلب"، وأيضًا الفنانة منة فضالي قائلة: "قمر دايمًا".

عيد ميلاد ريهام حجاج

كانت الفنانة ريهام حجاج احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور كبير من نجوم الفن، في شهر سبتمبر الماضي، وظهرت الفنانة بفستان ميتلك قصير، مفتوح من جهة الصدر، مع الشعر الكيرلي، كما حرصت على الظهور بمكياج سموكي لامع، وتاج على رأسها.

وظهر العديد من رموز الفن خلال الحفل، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، بوسي شلبي، نيللي كريم، أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، والفنانة لبلبة.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صور من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آخر أعمال ريهام حجاج

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2020، ببطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها في البطولة الفنان محمود حميدة، والفنان خالد النبوي، ونسرين أمين وكريم قاسم.

ودارت أحداث المسلسل حول 5 أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا، يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.