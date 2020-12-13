كلاكيت تالت مرة.. ياسمين صبري بنفس إطلالة هيفاء وهبي: مش بس التايجر

لايف ستايل

للمرة الثالثة، تكررت الأزياء التي جمعت بين الفنانة ياسمين صبري، والفنانة هيفاء وهبي، خاصة بعدما تداول صورا عن الإطلالة الأخيرة المتشابهة بينهما.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، صورة ياسمين صبري، وهي مرتدية جاكت أحمر فيه مربعات سوداء كبيرة، خلال رحلتها لجبال الألب، في مارس الماضي، نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وتشابهت إطلالة ياسمين، مع الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عام 2015، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث كانت خلالها عائدة من السفر.

الجامب سوت

وسبق ذلك، الصور التي انتشرت للفنانة ياسمين صبري، خلال حضورها أحد العروض الخاصة لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، وتألقت وقتها "ياسمين"، وهي مرتدية "الجامب سوت"، على هيئة بليزر من الأمام بأزرار ذهبية كبيرة، وياقة مزدوجة ستان، من دار أزياء بالمان، ويبلغ سعره 3095 دولار، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، ارتدت أيضًا "جامب سوت" يشابهه كثيرًا، خلال حضورها حفل توزيع جوائز Grammy's في لوس أنجلوس عام 2014.

وانتشرت صورة للثنائي بنفس الجامب سوت، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أيهما أجمل في إطلالتها بالجامب سوت.

التايجر

عقب خطبة الفنانة ياسمين صبري، لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تداول وقتها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة جمعت بين الأخير وطليقته الفنانة هيفاء وهبي، وهي مرتدية فستان "التايجر".

وقارن وقتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين إطلالة قديمة للفنانة هيفاء وهبي بـ"التايجر"، التي تشابهت كثيرًا مع الفستان الذي ارتدته الفنانة ياسمين صبري.