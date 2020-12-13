أجمل ألوان المناكير لنهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - الأظافر الأنيقة والمتألقة عامل أساسي في إطلالة المرأة في جميع الأوقات، سواء في العمل أو العطلات أو المناسبات والسهرات. وتؤدي ألوان المناكير دوراً كبيراً في تعزيز جمال اليدين والأظافر. لذلك، نرصد لك مجموعة من أجمل ألوان المناكير لحفل نهاية العام، والتي تعد الخيار الأمثل لك مهما كان الفستان الذي سترتديه.



البنفسجي اللامع

Sally Hansen Color Therapy Nail Polish in Plum Euphoria



إنه أحد ألوان المناكير الاحتفالية بامتياز، التي تناسب جميع ألوان البشرة من دون استثناء. ننصحك بتجربة المناكير البنفسجي الداكن بلمسة لامعة من سالي هانسن: Sally Hansen Color Therapy Nail Polish in Plum Euphoria، الذي يتميز بلونه الحاد والجذاب في الوقت نفسه.

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الزهري الداكن

Dior Vernis Gel Shine & Long Wear Nail Lacquer in Front Row



إذا كنت تميلين الى المناكير الزهري، فهو يشكل خياراً جذاباً لحفل نهاية العام، لكن احرصي على اعتماده بدرجة قوية ولون غني وليس فاتحاً. بإمكانك تجربة المناكير الزهري الداكن من علامة ديور: Dior Vernis Gel Shine & Long Wear Nail Lacquer in Front Row.

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الأزرق الملكي

Sundays Non-Toxic Nail Polish No.35



إنه أحد ألوان المناكير الجريئة والمؤثرة، التي تتناغم مع ألوان ودرجات البشرة على اختلافها، وهو مثالي لأجواء الشتاء عموماً، وحفل رأس السنة بشكل خاص. ننصحك بتجربة Sundays Non-Toxic Nail Polish No.35، فهو يمنح أظافرك تغطية غنية، ولا يحتوي على أي مواد سامة تضر بالأظافر.

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الأسود اللامع

Sephora Collection Color Hit Mini Nail Polish



يعد الأسود أحد أجمل ألوان الأظافر الشتوية لعام 2020، وهو خيار رائع لحفل نهاية العام، بالنسبة الى محبات الألوان الداكنة. اختاريه بلمسة لامعة لإضفاء الحيوية على أظافرك. ننصحك بتجرية المناكير الأسود اللامع Sephora Collection Color Hit Mini Nail Polish.

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الفضي

Mischo Beauty Nail Lacquer in Magnifique



من المعروف أن اللون الفضي مناسب جداً للسهرات والحفلات، لذلك إذا كنت ترتدين فستاناً أسود أو أحمر، فلا تترددي في اعتماده، لأنه يعزز من جمال إطلالتك عموماً وأظافرك بشكل خاص. جربي مثلاً المناكير الفضي ذي التأثير المعدني Mischo Beauty Nail Lacquer in Magnifique.

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